Ossinovski maksis linnaosavanematele lahkumishüvitist kokku 56 000 eurot

Vahetult enne Tallinna linnapea ametist lahkumist käskis sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski maksta rahalisi boonuseid viiele linnaosa vanemale, kes uue linnavalitsuse all ametis ei jätkanud.

Ossinovski esmaspäeval allkirjastatud korralduse kohaselt on Lasnamäe vanemal Julianna Jurtšenkol (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) õigus saada 2025. aasta tulemuste põhjal 13 463,26 eurot hüvitist.

Põhja-Tallinna vanemale Külli Tammurile (Eesti 200) makstakse sama suur hüvitis.

Nõmme ja Kristiine vanemale Karmo Kurile (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ja Renata Lukkile (Eesti 200) makstakse kummalegi 12 501,6 eurot.

Lisaks määrati Pirita vanemale Ivan Lavrentjevile (Sotsiaaldemokraatlik Partei) ühekordne preemia 4400 eurot kohusetundliku töö eest.

Lisatasudeta jäid erakonna Isamaa Haabersti, Mustamäe ja Kesklinna linnaosavanemad Anna Levandi, Maarja-Liisa Veiser ja Ahti Kallikorm. Isamaa astus Tallinnas koalitsiooni Keskerakonnaga.

Delfi teatel premeeris Ossinovski ka oma nõunikke tuhandete eurodega.

Linnapea büroo juht Katri Eespere sai 8400 eurot. Ossinovski kommunikatsiooninõunikud Julia Tisler ning Anni Türkson vastavalt 6400 eurot ja 5400 eurot. Nende kõrval oli eksmeeril veel mitu nõunikku – Natalie Mets lahkus 7800 euroga, Kris Süld 6260 euroga ning Dmitri Kulikov 3100 euroga, kirjutas Delfi.

Ossinovski allkirjastas korralduse vaid mõni tund enne seda, kui Tallinna linnavolikogu valis Isamaa pakutud kandidaadi Peeter Raudsepa uueks linnapeaks ja kinnitas linnavalitsuse uue koosseisu.

Koalitsioonilepingu järgi valitseb Mustamäed, Kristiinet ja Nõmmet Isamaa, ülejäänud viis ringkonda on aga Keskerakonna käes.

Teisipäeval, oma esimesel koosolekul, vallandas uus linnavalitsus kõik linnaosavanemad ametist.