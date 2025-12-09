Kell 20 "Impulsis" Purga, Oidsalu, Nüganen, Mänd teatrite rahastamisest
Kellele ja kuidas tuleks kultuuriministeeriumi eelarvest teatritele mõeldud raha jagada, arutavad ETV saates "Impulss" täna kultuuriminister Heidy Purga, teatrisõber Meelis Oidsalu, lavastaja Elmo Nüganen ja Tartu Uue Teatri tegevjuht Maarja Mänd.
Lisaks räägivad teatrite rahastamisest suurtoetaja Kristjan Rahu ja Tallinki juhatuse liige Piret Mürk-Dubout.
"Impulss" algab ETV-s teisipäeval kell 20. Saatejuhid on Anna Pihl ja Joosep Värk.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi