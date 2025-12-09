Isamaa ja Keskerakond teevad Tallinna linnaosavanemate nimed sel nädalal teatavaks

Kuigi Keskerakond ja Isamaa pole veel avalikustanud oma kandidaate Tallinna linnaosavanemateks, on mõlemal nimed teada ning need tehakse tõenäoliselt kõik sel nädalal teatavaks.

Esmaspäeval ametisse valitud Tallinna uus linnavalitsus pidas teisipäeval oma esimese istungi, kus ainsa punktina oli päevakorras seniste linnaosavanemate ametist vabastamine. Ametist said lahti Anna Levandi (Haabersti, Isamaa), Ahti Kallikorm (Kesklinn, Isamaa), Renata Lukk (Kristiine, Eesti 200), Julianna Jurtšenko (Lasnamäe, SDE), Marja-Liisa Veiser (Mustamäe, Isamaa), Karmo Kuri (Nõmme, SDE), Ivan Lavrentjev (Pirita, SDE) ja Külli Tammur (Põhja-Tallinn, Eesti 200).

Keskerakonnale kuulub koalitsioonilepingu järgi Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosavanema ning Isamaale Kristiine, Mustamäe ja Nõmme linnaosavanema koht.

Isamaal on kandidaatide nimed teada ning praegustest linnaosavanematest jätkab ametis Mustamäe linnaosavanem Marja-Liisa Veiser, ütles ERR-ile Isamaa Tallinna piirkonna juht ja abilinnapea Riina Solman. Anna Levandi Haabersti linnaosavanemana ei jätka, sest soovib olla linnavolikogu liige, lisas ta.

Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ütles ERR-ile, et nemad teevad oma viis linnaosavanemakandidaati teatavaks tõenäoliselt reedel, kuid kuivõrd kommunikatsiooniplaan pole veel täpselt paigas, võib osa nimesid jääda järgmise nädala esmaspäevale.

Kõlvart ütles, et suurt intriigi nimedes pole, ainuke nimi, mis võib tulla üllatusena, saab olema Lasnamäe linnaosa vanem, kes ei ole kandidaatidest ainsana varem linnaosavanemana ega abilinnapeana töötanud.

Kui Keskerakond eelmisel korral võimul oli, siis oli Haaberstis linnaosavanem Oleg Siljanov, Põhja-Tallinnas Manuela Pihlap, Kesklinnas Monika Haukanõmm, Pirital Kaido Saarniit ning Lasnamäel Julianna Jurtšenko. Haukanõmm on uues linnavalitsuses abilinnapea, Jurtšenko lahkus Keskerakonnast eelmise aasta augustis.

Linnaosavanemad nimetab ametisse linnavalitsus.