Volikogu kinnitas Tallinna linnapeaks Peeter Raudsepa

Tallinna linnavolikogu valis Tallinna linnapeaks Isamaa linnapeakandidaadi Peeter Raudsepa, kes Isamaa ja Keskerakonna võimuleppe järgi on selles ametis kaks aastat, misjärel läheb linnapea koht Keskerakonna kätte.

Esmaspäeval linnavolikogu toimunud hääletusel sai Raudsepp 46 poolthäält. Valituks osutumiseks oli vaja vähemalt 40 poolthäält. Hääletusel osales 74 saadikut.

Raudsepp on eelmisest nädalast Isamaa erakonna liige.

Rohkem kandidaate linnapeaks volikogu istungil ametlikult ei esitatud. Sotsiaaldemokraatide fraktsioon esitas küll suuliselt linnapeakandidaadiks Isamaa esimehe Urmas Reinsalu, kuid kuivõrd linnapeakandidaadi esitamiseks Tallinna linnavolikogus on vaja kirjalikku ettepanekut, kus oleks ka nõusolekut kinnitav allkiri kandidaadilt, siis Reinsalu kandidaadiks ei kinnitatud.

Esmaspäevasel istungil hääletas volikogu ametisse kogu uue linnavalitsuse. Keskerakonna abilinnapead on Monika Haukanõmm (kultuur ja sport), Tiit Terik (korrakaitse, linnaplaneerimine, linnavara), Andrei Kante (haridus) ja Joel Jesse (transport); Isamaal Riina Solman (sotsiaalvaldkond ja tervishoid) ning Kristjan Järvan (kommunaal ja ettevõtlus).

Sel nädalal toimub Tallinna linnavolikogul ka teine istung, kus peaks paika pandama volikogu teine aseesimees. Eelmise nädala istungil valis volikogu esimeheks Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti ja esimeseks aseesimeheks isamaalase Sven Sesteri, kuid teise aseesimehe valimine lükati edasi.

Teise aseesimehe koht on tava järgi kuulunud opositsioonile ning peaks minema volikogu suurimale opositsioonifraktsioonile ehk sotsiaaldemokraatidele, kelle tõenäoliseks kandidaadiks on Tallinna linnapea ametist taandunud Jevgeni Ossinovski.

Ametisse on nimetamata veel ka Tallinna linnaosade vanemad. Võimuleppe järgi esitab Keskerakond Haabersti, Kesklinna, Lasnamäe, Pirita ja Põhja-Tallinna linnaosavanema kandidaadid ning Isamaa esitab Kristiine, Mustamäe ja Nõmme linnaosavanema kandidaadid.

Volikogu otsustas ka, et linnavolikogu esimehe koht on palgaline. See tähendab, et volikogu esimehe Mihhail Kõlvarti palk on praegu 9616 eurot kuus. Volikogu esimehe töötasu määra indekseeritakse iga aasta 1. aprillil kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga.

Volikogu kahele aseesimehele määrati hüvitiseks 50 protsenti aseesimehe töötasu määrast ehk hüvitise suurus on neil ühes kuus veidi alla 4100 euro. Ka aseesimeeste hüvitis indekseeritakse 1. aprillil kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduses sätestatud kõrgeima palgamäära indeksiga.

Keskerakonnal on 79-liikmelises volikogus 37 ja Isamaal 11 kohta. Opositsiooni kuuluvad Tallinna volikogus sotsiaaldemokraadid (17 kohta volikogus), Reformierakond (kaheksa kohta) ja Parempoolsed (kuus kohta).