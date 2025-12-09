Jõhvi vallavanemaks valiti Vallo Reimaa

Vallo Reimaa (valimisliit Ühise Jõhvi Eest) sai vallavanema valimisel 14 häält, tema vastaskandidaat Aleksei Naumkin (Keskerakond) sai 5 häält.

"Kõiki probleeme tuleb alati arutada kõigiga, ka nendega, kes pole meiega koalitsioonis," ütles Reimaa oma võidukõnes.

Jõhvis moodustasid koalitsiooni viis poliitilist jõudu, kel kokku on 21-liikmelises volikogus 14 kohta. Suurim esindatus on koalitsioonis Vallo Reimaa juhitaval valimisliidul, kes sai volikogus seitse kohta.

Teisipäevasel volikogu istungil kinnitati seitsmeliikmeline vallavalitsus, kuhu kuuluvad lisaks vallavanem Vallo Reimaale abivallavanemad Heidi Uustalu ja Ilmar Aun ning valitsuse liikmed Sirli Tammiste, Andres Klaasmägi, Olev Mihkelson ja Rein Merirand.

Volikogu kinnitas ka hüvitised senistele volikogu esimeestele. Jõhvi volikogu esimees Vallo Reimaa sai hüvitist 6881,25 eurot ja Toila volikogu esimees Etti Kagarov sai hüvitist 3187,50 eurot.

Jõhvi vald moodustus Jõhvi valla ja Toila valla liitumisel ning see on ainus sügisel toimunud valimiste käigus ühinenud omavalitsus.