Jõhvi volikogu valis esimeheks Maris Toomeli

Maris Toomel
Maris Toomel Autor/allikas: Ida-Virumaa ettevõtluskeskus.
Jõhvi valla uus volikogu valis esimeheks Maris Toomeli, kelle poolt hääletas 20 kohal olnud volikogu liikmest 15.

Volikogu esimehe valimiste tulemus tähendab, et lisaks koalitsioonile - 14 koalitsiooni saadikust oli kohal 13 - hääletas Maris Toomeli poolt (Reformierakond) ka kaks opositsiooni saadikut.

Täpselt jagunesid koalitsiooni ja opositsiooni hääled volikogu aseesimehe valimisel, kus Eve East (VL Ühtne vald) sai 13 ja Roland Tarum (Kogukondade Valimisliit) seitse häält.

Päevakorra kolmandas punktis tekkis omapärane olukord, kus Maris Toomel esitas volikogule Jõhvi vallavalitsuse tagasiastumisavalduse, seda siis Jõhvi vallavanemana.

Jõhvis sõlmisid koalitsioonilepingu VL Ühise Jõhvi Eest (7 kohta), VL Ühtne Vald (3), Reformierakond (2), Isamaa (1) ja EKRE (1).

Opositsioonis on Keskerakond (5) ja Kogukondade Valimisliit (2).

Jõhvi vald moodustus Jõhvi ja Toila valla liitumisel.

Toimetaja: Rene Kundla

