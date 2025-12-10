Anton Dijev kaebas temalt mandaadi äravõtmise riigikohtusse

Kohtla-Järve valimiskomisjon võttis Anton Dijevilt saadikukoha 1. detsembri otsusega ja määras talle asendusliikme. Dijev kaebas linna valimiskomisjoni otsuse vabariigi valimiskomisjoni.

Anton Dijevi arvates on tal õigus olla volikogus, sest kohtuotsus jõustus 16. oktoobril, kuid kohalike omavalitsuste valimiste päev oli 19. oktoobril. Ta viitas õiguskantsleri 2013. aasta seisukohale, mille järgi mandaat lõpeb siis, kui isiku suhtes jõustub süüdimõistev kohtuotsus alles pärast tema volikogu liikmeks valimist.

Vabariigi valimiskomisjoni seiskohalt võib kehtivat kriminaalkaristust omav, kuid vabaduses viibiv inimene kandideerida volikokku. Vabariigi valimiskomisjon pidas oluliseks, et Anton Dijev ei teavitanud oma karistusest linnasekretäri, kuigi seadus seda nõuab. Samuti juhtis vabariigi valimiskomisjon tähelepanu sellele, et avalikkus sai otsusest teada alles 27. oktoobril.

8. novembril, olles ära kuulanud ka komisjoni koosolekul osalenud ja selgitusi jaganud Anton Dijevi seisukohad, otsustas vabariigi valimiskomisjon Dijevi kaebuse jätta rahuldamata.

Anton Dijev kaebas vabariigi valimiskomisjoni otsuse 10. detsembril riigikohtusse, kirjutas rus.err.ee.