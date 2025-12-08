Vabariigi valimiskomisjon ei rahuldanud Anton Dijevi kaebust

Anton Dijev sai kohalike omavalitsuste valimistel Keskerakonna eest kandideerides 209 häält ja osutus volikogusse valituks. Kohtla-Järve valimiskomisjon otsustas, et kuna Dijevil on kehtiv kriminaalkaristus, siis tal ei ole õigust volikokku kuuluda. Seda seisukohta toetas ka riigi valimiskomisjon.



Dijevi arvates puudutas volikogus olemise keeld vaid eelmist volikogu koosseisu, mille ajal ta altkäemaksu võtmise eest karistuse sai. Dijevil on õigus vabariigi valimiskomisjoni otsus kaevata riigikohtusse.



"Kindlasti oleks vabariigi valimiskomisjonil lihtsam, kui täpselt selline olukord, nagu täna meie ette tuli, oleks seaduses kirjas. Aga seadustest saab selgust ka tõlgendamise kaudu. Juhul, kui nüüd Anton Dijev kaebab selle otsuse riigikohtusse edasi, siis riigikohus annab ka õige pea oma selgituse sellele olukorrale," ütles vabariigi valimiskomisjoni esimees Ingrid Kullerkann.