Kriminaalkorras karistatud Anton Dijev tahab siiski volikogu kohta

Riigi valimisteenistusest kinnitati, et Anton Dijevi kaebus on teenistusele saabunud ja see vaadatakse üle viie tööpäeva jooksul.

Dijev pole pärast linna valimiskomisjoni esmaspäeval tehtud otsust ERR-i telefonikõnedele vastanud.

Anton Dijev mõisteti altkäemaksus süüdi ja kohtuotsus jõustus 16. oktoobril. Kohtuotsuse kohaselt tegutses Dijev Kohtla-Järve volikogus hääletades praeguseks surnud ärimees Nikolai Ossipenkolt saadud juhiste kohaselt. Vastutasuks organiseeris Ossipenko Dijevile koha Kohtla-Järve munitsipaalasutuste nõukogus.

Keskerakonna ridades kandideerides sai Anton Dijev 209 häält ja pääses volikokku. Linna valimiskomisjon otsustas, et kuna tal on kehtiv kriminaalkaristus, siis ei saa ta volikogu töös osaleda.