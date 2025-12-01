X!

Kohtus süüdi mõistetud Dijev Kohtla-Järve volikogus töötada siiski ei saa

Anton Dijev.
Anton Dijev. Autor/allikas: ERR
Kohtla-Järve valimiskomisjon otsustas esmaspäeval, et linnavolikokku valitud Anton Dijev, kes on kohtus süüdi mõistetud altkäemaksu võtmises, ei saa volikogu töös osaleda.

27. novembril kuulutas Kohtla-Järve valimiskomisjon välja kohalike valimiste tulemused ja registreeris kõik volikokku valitud saadikud, sealhulgas Keskerakonna nimekirjas kandideerinud Dijevi, kes kogus kohalikel valimistel 209 häält.

Päev hiljem juhtis linnasekretär valimiskomisjoni tähelepanu aga asjaolule, et Dijev oli 16. oktoobril jõustunud kohtuotsusega süüdi mõistetud ettekavatsetud kuriteos. Dijev oli aga juba oktoobri lõpus, kui linnavolikogus oli veel eelmine koosseis, saadikuvolitustest ilma jäetud. Seetõttu pidi valimiskomisjoni Dijevi õigust volikogu saadikuna töötada uuesti arutama.

Komisjon vaagis küsimus, kas volikogu tööst eemaldamine kehtib ka juhul kui isik mõistetakse süüdi kuriteos pärast kandidaadiks esitamist, kuid enne mandaadi saamist. Komisjon jõudis järeldusele, et mandaadi saab tühistada nii juhul kui kohtuotsus jõustub saadikumandaadi täitmise ajal ja enne selle algust, kui ka juhtudel, kui isik sai karistuse ajal, mil tema volikogu liikme mandaat oli peatatud. 

Seega ei saa Dijev Kohtla-Järve linnavolikogu saadikuna töötada, kirjutab rus.err.

Komisjon märkis ka, et avalikkus sai Dijevi karistusest teada alles 27. oktoobril, pärast kohalike omavalitsuste valimiste päeva, ja valijad ei saanud seda hääletamisel arvesse võtta.

Dijevi asemel hakkab linnavolikogus tööle Jevgenija Dvornik. Valimiskomisjoni otsuse saab kolme päeva jooksul edasi kaevata.

Toimetaja: Marko Tooming

