Kohtla-Järve korruptsiooniskandaal on saanud esimesed lahendused

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaal on jõudnud nii kaugele, et esimesed kahtlustatavad on saanud kokkuleppemenetluses oma karistuse.

2022. aasta sügisel puhkes Kohtla-Järvel korruptsiooniskandaal. Peamine kahtlustatav ja vahepeal mitu kuud vahi all olnud munitsipaalärimees Nikolai Ossipenko suri eelmisel aastal. Kriminaalasi aga jätkus ja jõustunud on esimesed kohtuotsused.

Kokkuleppemenetluses karistas kohus volikogu liiget Anton Dijevit enam kui 12 000 euroga. Süüdistuse kohaselt hääletas Anton Dijev Kohtla-Järve volikogus vastavalt kokkuleppele ärimees Nikolai Ossipenkoga. Vastutasuks kasutas Ossipenko oma võimu nii, et Dijev sai lubatud kolmest palgalisest nõukogu kohast kaks: Ida-Viru keskhaiglas ja munitsipaalettevõttes OSK Grupp.

"Tema kuritegu seisnes ametiisikuna soodustuse vastuvõtmise nõustumises, mis on käsitletav altkäemaksuna," ütles kohtunik Deniss Minzatov.

Kriminaalkaristusest hoolimata otsustas Anton Dijev taas volikokku kandideerida. Ta tegi seda Keskerakonna värvides, kuigi kolm aastat tagasi visati ta Keskerakonna ridadest välja. Hääli sai ta piisavalt, et osutuda viiendat korda Kohtla-Järve volikokku valituks.

Anton Dijevi karistus jõustus valimiste nädalal. Siiski suutis mees seda edukalt saladuses hoida. Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna juht Sergei Lopin ütles, et ta sai sellest teada alles esmaspäeval.

"Minu jaoks oli see täiesti ootamatu, sest tegelikult sain ma sellest teada ERR-i ajakirjaniku käest. Väga kahju, et Anton sellest ei rääkinud ise ja otse, vaid et see kõik tuli välja ajakirjanduse kaudu," sõnas Lopin.

Anton Dijev teisipäeval ERR-i kõnedele ei vastanud. Ajalehele Põhjarannik ütles Dijev: "Tuleb edasi tegutseda ja olla ettevaatlik." Sergei Lopinile ei osanud Dijev selgitada, miks ta korruptsioonis süüdi tunnistamist varjas.

"Ta otseselt midagi ei põhjendanud, küll ta ütles, et tal oli kahju, et ta sellest varem ei andnud teada ei meile ega teistele, et ta kahetseb seda ja vaatab, kuidas läheb asi edasi," rääkis Lopin.

Anton Dijev valiti sel suvel Sillamäe kultuuri- ja huvikeskuse juhiks. Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg teatas, et Dijev lubas vormistada avalduse töösuhte lõpetamiseks.

Vitali Borodin.

Lisaks Anton Dijevile läks prokuratuuriga kokkuleppele Kohtla-Järve endine abilinnapea ja volikogu liige Vitali Borodin. Enda sõnul on ta teinud poliitikaga lõpparve ning sel sügisel Borodin volikokku ei kandideerinud. Korruptsiooniskandaali puhkedes Reformierakonnast lahkunud Vitali Borodini karistas kohus enam kui 20 000 euroga.

Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis on kolmele kahtlustatavale esitatud süüdistus, mida arutatakse kohtu üldmenetluses. Linnavolikogu endise esimehe Tiit Lillemetsa eelistung peeti augustikuus ja protsess tema üle jätkub tuleva aasta mais.

Kahe süüdistatava - Timofei Korepovi ja Maria Merkulova - eelistung on kavas kolmapäeval. Timofei Korepov töötas kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavalitsuses korrakaitseametnikuna ja sel töökohal on ta ka praegu.

Maria Merkulova oli kahtlustuse esitamise ajal Kohtla-Järve linnavolikogu aseesimees, praegu on ta volikogu lihtliige ja sotsiaalkomisjoni liige. Merkulova kandideeris möödunud valimistel Kohtla-Järvel Keskerakonna ridades, kuid jäi kindlalt volikogu ukse taha.

Veel kuue inimese puhul on kohtueelne menetlus pooleli.

Vitali Borodini kohtuotsus

Anton Dijevi kohtuotsus

