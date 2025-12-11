Esindajatekoda andis USA kaitse-eelarvele oma heakskiidu

Ameerika Ühendriikide Esindajatekoda andis kolmapäeval oma heakskiidu kaitse-eelarve seaduseelnõule, millega eraldatakse USA sõjalisteks kulutusteks rekordilised 901 miljardit dollarit. Häältega 312-112 heakskiidetud riiklik kaitse volitusseadus (NDAA) saadeti nüüd läbivaatamiseks USA Senatile, mis peaks selle järgmisel nädalal vastu võtma.

Kaitsekulutusteks eraldatud 901 miljardit dollarit on kaheksa miljardi võrra rohkem kui president Donald Trumpi selle aasta mais esitatud eelnõus ette nägi.

NDAA-ga eraldatakse järgmisel kahel aastal Ukrainale 400 miljonit dollarit sõjalist abi aastas ning see tugevdab USA pühendumust Euroopa kaitsele, peegeldades enamiku seadusandjate jätkuvat tugevat toetust Kiievile võitluses Venemaa sõjalise sissetungi vastu, kommenteeris uudisteagentuur Reuters. Ukrainale mõeldud 400 miljonit on baastase, mis on tagatud ka siis, kui erakorraline sõjaline abi peaks mingil põhjusel peatuma, märkis väljaanne Kyiv Post.

Seadusega keelatakse ka vähendada USA vägede arvu Euroopas rohkem kui 45 päevaks alla 76 000 sõjaväelase ning välistatakse olulise sõjatehnika äraviimine Euroopa riikidest, märkis Kyiv Post.

Pühapäeval avalikustatud ulatuslik 3086-leheküljeline seaduseelnõu sisaldab meetmeid USA sõdurite heaolu huvides, sealhulgas neljaprotsendist palgatõusu ja sõjaväelaste elutingimuste parandamist baasides.

Seadus on kompromiss NDAA erinevate versioonide vahel, mille senat ja esindajatekoda, mis mõlemad on Trumpi vabariiklaste kontrolli all, aasta esimese pooles heaks kiitsid. Mõlema partei liikmed kutsusid üles seda toetama isegi siis, kui nad olid üksikute sätete vastu.

"Ma toetan seda seaduseelnõu. See ei tähenda, et mul poleks muresid. Mul on küll," ütles esindajatekoja relvajõudude komitee juhtiv demokraat Adam Smith enne hääletust peetud kõnes.

Trump palus mais kongressilt 2026. eelarveaastaks riigikaitse eelarveks 892,6 miljardit dollarit, mis tähendaks, et see jääks samale tasemele kui 2025. aasta kaitse-eelarve. Esindajatekoja seaduseelnõus määrati kulutused sellele tasemele, kuid senat oli andnud loa 925 miljardi dollari suuruseks eelarveks.

Traditsiooniliselt mõlema partei saadikute enamuse toetuse saav NDAA annab Pentagoni programmidele loa, kuid ei rahasta neid. Kongress peab rahastamise eraldi heaks kiitma 2026. aasta septembris lõppeva eelarveaasta kulude seaduseelnõus.

Lisaks tüüpilistele NDAA sätetele kaitsehangete kohta ja vastasseisuks USA konkurentidele nagu Hiina ja Venemaa, keskendub selle aasta seaduseelnõu Trumpi poolt kritiseeritud programmide, näiteks mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse edendamine, kärpimisele.

Seekordne NDAA näeb ette ka USA investeeringute piiramist Hiinasse ja tühistaks täielikult Süüria-vastased sanktsioonid.

NDAA on üks väheseid olulisi õigusakte, mille kongressi igal aastal kinnitab ja seadusandjad on uhked, et on seda alates 1961. aastast igal aastal teha suutnud.

Trump on öelnud, et allkirjastab NDAA seaduseks, kui see jõuab Valgesse Majja.