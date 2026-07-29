USA senat võtab menetlusse ulatusliku Venemaa-sanktsioonide eelnõu

Senaatorid otsustasid häältega 86-12 võtta parteiülene eelnõu menetlusse, ületades sellega esimese protseduurilise takistuse, kuid edasine arutelu ja lõpphääletus on veel ees.

Eelnõu näeb ette sanktsioone Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ning niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva naftaekspordi piirangutest mööda hiilimiseks.

Samuti annaks see president Donald Trumpile volitused kehtestada kuni 100-protsendised tollimaksud Venemaa nafta ja gaasi suurimate ostjariikide, näiteks Hiina ja India kaupadele.

Toetajate sõnul on energiatulude piiramine hädavajalik, et nõrgestada Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini võimet rahastada juba viiendat aastat kestvat sõda Ukrainas.

Hääletus toimus mõni tund pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenski kohtus Valges Majas Trumpiga ning osales Washingtonis vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami matustel, kes oli üks Kiievi häälekamaid liitlasi kongressis.

Hiljem pöördus Zelenski enne hääletust senaatorite poole, otsides toetust Ukrainale ja sanktsioonide kehtestamisele ajal, mil lahingutegevus intensiivistub ja USA juhitud diplomaatia on endiselt soikus.

Seaduseelnõu on nimetatud Grahami järgi, kes kogus sellele üle aasta toetust ja saavutas Valge Majaga kokkuleppe muudetud versiooni osas veidi enne oma ootamatut surma selle kuu algul.

"Ei ole paremat viisi senaator Grahami pärandi austamiseks kui selle parteiülese kokkuleppega edasi liikuda," ütlesid kuus vabariiklasest ja demokraadist senaatorit ühisavalduses.

Muudetud eelnõu laiendab ka olemasolevaid sanktsioonivolitusi, mille eesmärk on piirata Iraani energia- ja relvasektori rahastamist, mis lisati eelnõusse Trumpi palvel.

Hoolimata laialdasest toetusest Venemaa karistamisele on mõned demokraadid väljendanud muret, et tollimaksusätted annavad Trumpile liiga palju võimu ning võivad tõsta impordikulusid Ameerika tarbijatele või kahjustada Euroopa liitlasi.

Esindajatekoda on juba Washingtonist suvepuhkusele läinud ja tõenäoliselt ei aruta eelnõu enne septembrit.