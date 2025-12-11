X!

Soome turistide arv vähenes kuuendat kuud järjest

Soome laev sisenemas Tallinna sadamasse
Soome laev sisenemas Tallinna sadamasse
Statistikaameti andmetel peatus tänavu oktoobris Eesti majutusettevõtetes 291 000 turisti, keda oli kuus protsenti rohkem kui mullu samal kuul. Välisturiste oli seitse protsenti rohkem kui mullu, ent Soome turistide arv vähenes kuuendat kuud järjest.

Oktoobris külastas Eesti majutusettevõtteid ligi 153 000 välis- ja 138 000 siseturisti.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helga Laurmaa sõnul on välisturistide arv sel aastal kasvanud enamikel kuudel.

"Kui võrrelda mulluse oktoobriga, siis tänavu oli majutusettevõtetes välisturiste seitsme protsendi võrra rohkem. Pandeemiaeelse tasemega võrreldes oli välisturiste aga 12 protsendi võrra vähem," selgitas Laurmaa.

Samal ajal suurenes siseturistide arv. Mulluse oktoobriga võrreldes oli siseturiste viie protsendi võrra rohkem. See ületas Laurmaa sõnul pandeemiaeelse 2019. aasta oktoobri taset ligi viiendiku võrra.

Soome elanikke ööbis oktoobris Eestis 55 000 ning nad moodustasid 36 protsenti kõigist majutuskohtades peatunud välisturistidest. "Ehkki Soome turiste oli kõige rohkem, vähenes nende arv aasta võrdluses kuuendat kuud järjest, oktoobris nelja protsendi võrra," kommenteeris Laurmaa.

Lätist saabus ligi 26 000 (17 protsenti) ja Saksamaalt ligi 9000 (kuus protsenti) turisti. Paljudest riikidest, näiteks Lätist, Saksamaalt, Suurbritanniast, Rootsist ja Aasia riikidest saabus aasta võrdluses rohkem turiste.

Välis- ja siseturiste leiab jätkuvalt enim Harjumaalt

Nii välis- kui ka siseturistide seas on endiselt kõige eelistatum sihtkoht Harjumaa. Välisturistidest 75 protsenti ööbis Harju maakonnas. Pärnu ja Tartu maakonnad olid samuti populaarsed, nendes peatus vastavalt 11 ja kuus protsenti välisturistidest.

Majutatud välisturistidest 77 protsenti olid oktoobris Eestis puhkusereisil ning 18 protsenti tööreisil.

Oktoobris sai peatuda 958 majutuskohas ning täidetud oli 45 protsenti tubadest. Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 48 eurot inimese kohta, mis on kaks eurot kallim kui 2024. aasta oktoobris.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

11:23

Kokk: mahlase jõuluprae valmistamiseks on vaja teada mõnda praktilist nippi

09:49

Zooloog: angerja söömine käib tänapäeval selle kala väljasuremise hinnaga

08:16

Sisulooja: sotsiaalmeedia sõltuvuslike võtete ohvrid on ka täiskasvanud

10.12

Mari Jürjens: kuigi tunnen vahel väikese Mari ebakindlust, on mu unistused täitunud

