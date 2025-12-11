Eesti saab uue väikesaare

1. jaanuaril 2018 jõustunud püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatuste kohaselt kehtestati püsiasustusega väikesaarte nimistu loomine. Seadusega kantakse väikesaarte nimistusse väikesaared, millel elas eelneval kalendriaastal rahvastikuregistri andmetel püsivalt kokku vähemalt viis isikut.

Viimane kehtiv väikesaarte nimistu jõustus 1. veebruaril 2025 ja sinna kuulub 18 saart: Abruka saar, Aegna saar, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu saar, Kräsuli saar, Kõinastu laid, Manõja saar (Manija saar), Mohni saar, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli saar, Ruhnu saar, Viirelaid, Vilsandi saar, Vormsi saar ja Väike-Pakri saar.

Valitsuse määruse eelnõuga tehtava muudatuse käigus lisatakse väikesaarte nimistu loetelusse Hiiumaa vallas asuv Saarnaki laid, kuhu on rahvastikuregistris registreeritud igakuiselt üle viie elaniku.

Rahvastikuregistri andmetel elab praegu nimistusse kuuluvatel väikesaartel ja sinna lisanduval Saarnaki laiul 1. detsembri 2025 seisuga kokku 1846 elanikku.

Eelnõu seletuskirjast selgub, et uus nimistu mõjutab Saarnaki laiu elanikke ja Hiiumaa valda.

Nimelt tuleb omavalitsustel kavandada väikesaare või saarterühma arengut omavalitsuse arengukavas. Kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu võib moodustada saarevahi ametikoha.

Samuti eraldatakse tasandusfondi osana nimistu saarte osas omavalitsustele saareelanikele teenuste tagamiseks lisaraha. Hiiumaa vallale hakatakse seda eraldama alates 2027. aastast. Täpne summa sõltub elanike arvust ja veetee pikkusest ning on osa tasandusfondist, mille täpne jaotus arvutatakse igal aastal. 2025. aastal on väikesaarte arvestuslikud vahendid tasandusfondi sees kokku 1 miljon eurot.

Saarnaki laid on 143 hektari suurune laid Väinameres Hiiumaast kagus. Saarnaki laid on Hiiumaa laidudest üks suuremaid, kuni 3,4 kilomeetrit pikk ja kuni 0,7 kilomeetrit lai.