Lätis mõõdeti 10. detsembri soojarekord

Kõige kõrgem temperatuur detsembris mõõdeti Lätis 4. detsembril 1947, kui Ventspilsis oli sooja 12,5 kraadi.

Uus selle kuupäeva soojarekord mõõdeti ka teisipäeval, märkis Läti rahvusringhääling LSM.lv.

Seni oli Läti kõige soojem 10. detsember 1964. aastal, kui Kolkas mõõdeti +8,9 kraadi.

Kõrgeim õhutemperatuur mõõdeti kell üks päeval Pāvilostas, kus termomeeter näitas 9,3 kraadi Celsiuse järgi, Liepajas oli 9,1 ja Rucavas täpselt 9 kraadi sooja.

Lätis mõõdeti kolmapäeva pärastlõunal uus 10. detsembri soojarekord, teatas Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: