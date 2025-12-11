Lätis mõõdeti 10. detsembri soojarekord
Lätis mõõdeti kolmapäeva pärastlõunal uus 10. detsembri soojarekord, teatas Läti keskkonna-, geoloogia- ja meteoroloogiakeskus.
Kõrgeim õhutemperatuur mõõdeti kell üks päeval Pāvilostas, kus termomeeter näitas 9,3 kraadi Celsiuse järgi, Liepajas oli 9,1 ja Rucavas täpselt 9 kraadi sooja.
Seni oli Läti kõige soojem 10. detsember 1964. aastal, kui Kolkas mõõdeti +8,9 kraadi.
Uus selle kuupäeva soojarekord mõõdeti ka teisipäeval, märkis Läti rahvusringhääling LSM.lv.
Kõige kõrgem temperatuur detsembris mõõdeti Lätis 4. detsembril 1947, kui Ventspilsis oli sooja 12,5 kraadi.
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: LSM.lv