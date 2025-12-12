Prantsusmaa võimud vahistasid Vene kodanikust Leedu pangapetturi

Prantsusmaa võimud pidasid Leedu peaprokuratuuri väljastatud Euroopa vahistamismääruse alusel kinni likvideeritud Leedu kommertspanga Snoras endise kaasomaniku, Vene kodaniku Vladimir Antonovi. Snoras oli ka likvideeritud Latvijas Krājbanka endine emapank.

Vilniuse ringkonnakohus mõistis Antonovi ja endise Snorase peadirektori Raimonds Baranauskase eelmise aasta novembris tagaselja kümneks ja pooleks aastaks vangi ulatusliku omastamise eest.

Antonovi Leedule väljaandmiseks on algatatud kohtumenetlus, ütles Leedu peaprokurör Nida Grunskiene ajakirjanikele. Peaprokurör lisas, et tal puudub teave koos Antonoviga süüdi mõistetud Leedu kodaniku Baranauskase praeguse asukoha kohta.

Antonov vahistati Prantsusmaal Bretagne'i piirkonnas. Leedu peaprokuratuur andis tema kohta välja Euroopa vahistamismääruse 9. detsembril.

Antonovi ja Baranauskase advokaadid on kohtuotsuse edasi kaevanud. Leedu apellatsioonikohus peaks apellatsiooni arutama järgmisel aastal. Leedu peaprokuratuur viis kriminaalasja kohtusse 2019. aastal pärast seitsmeaastast kohtueelset uurimist.

Leedu kohus leidis, et duo omastas ligikaudu 509 miljoni euro väärtuses vara, tekitas Snoras pangale ja selle võlausaldajatele ligikaudu 460 miljoni euro suuruse kahju ning omastas veel 14,5 miljonit eurot.

2015. aastal, kui Antonov ja Baranauskas elasid Londonis, otsustas Briti kohus nad Leedule välja anda, kuid mõlemad põgenesid siis Venemaale, kus neile anti varjupaik.

Leedu prokurörid, kes valmistusid Antonovi ja Baranauskase üle tagaselja kohut mõistma, teavitasid Venemaa peaprokuratuuri nende vastu esitatud süüdistustest 2018. aasta märtsis, kuid Venemaa keeldus neid välja andmast. Mõnevõrra iroonilisel kombel mõisteti Antonov ka Venemaal süüdi pangapettuses 2019. aastal.

Leedu valitsus natsionaliseeris Snorase ja peatas panga tegevuse 2011. aasta novembris, viidates murele panga finantsseisundi pärast. Hiljem kuulutati pank pankrotis olevaks. Ka Latvijas Krājbankal avastati peagi umbes 100 miljoni lati (140 miljoni euro) suuruune puudujääk ja 2011. aasta detsembris kuulutas Riia ringkonnakohus panga maksejõuetuks.

Antonovile on mõistetud kriminaalkaristus ka Lätis, kus kohus määras talle 2021. aastal tagaselja kuus aastat vanglat ning nõudis, et Antonov ja tema kaasosaline peavad Latvijas Krajbankale tehtud kahju hüvitamiseks maksma kokku üle 27 miljoni euro.