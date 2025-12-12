Riigikogu ei toetanud toiduainete käibemaksu langetamist

Keskerakonna fraktsiooni ettepanek puudutas käibemaksu langetamist juur- ja köögiviljadele ning piima-, liha-, teravilja- ja kalatoodetele.

Käibemaksu langetamise poolt oli 19 opositsioonisaadikut Keskerakonnast, Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast, Isamaast, EKRE-st ja mõned fraktsioonidesse mittekuuluvad saadikud.

Vastu ei hääletanud mitte ühtegi saadikut, kuid 42 saadikut jättis hääletamata. Peamiselt võimuliitu kuuluvad Reformierakonna ja Eesti 200 saadikud, aga hääletamata jätsid ka mõned EKRE, Isamaa ja fraktsioonitud saadikud.

Rekordilised 98 580 inimest andis tänavu suvel oma allkirja rahvaalgatusele, mis kutsus riigikogu üles toidukaupade käibemaksu vähendama kümnele protsendile.