Rahvaalgatus käibemaksu langetamiseks kogus ligi 100 000 allkirja

Rekordilised 98 580 inimest andis oma allkirja rahvaalgatusele, mis kutsus riigikogu üles toidukaupade käibemaksu vähendama kümnele protsendile.

1. juulist tõusis Eestis käibemaks, sh toidukaupadele 24 protsendini, mis on Euroopa Liidu üks kõrgemaid. Petitsiooni algatas rahvaalgatus.ee keskkonnas toidublogija ja MasterChef Eesti esimese hooaja võitja Jana Guzanova.

30. juunil üles pandud ja 11. augusti südaööni allkirjastamiseks avatud olnud rahvaalgatuse eesmärk on saata riigikogule signaal, et selline maksukoormus süvendab ebavõrdsust ja koormab tarbijate toidueelarvet. Rahvaalgatuse veebilehel allkirjastatud petitsioonid saadetakse riigikogule, kui need koguvad üle 1000 digitaalallkirja ehk see eesmärk ületati pea saja kordselt.

Tegemist on suurima arvu allkirju saanud rahvaalgatusega. Seni oli Eesti suurim rahvaalgatuslik petitsioon automaksu kehtestamise vastu, mis kogus 65 565 allkirja. Võrdlusena võib tuua, et 98 580 allkirja on pisut enam kui sai EKRE viimastel riigikogu valimistel kokku hääli (97 966 häält), mis oli paremuselt teine tulemus.

Erakondadest on toiduainete käibemaksu langetamist varem nõudnud nii EKRE kui ka Keskerakond, hiljem asus toetajate ringi ka opositsiooni langenud Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Reformierakonda kuuluv rahandusminister Jürgen Ligi on öelnud, et toidukaupade käibemaksu ei saa alandada, sest see täidaks tema arvates kaupmeeste taskuid.

Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas aga on öelnud, et toiduainete käibemaksu ei saa langetada, sest riigil pole raha.

Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud Norstati hiljutisest küsitlusest selgus, et 84 protsenti vastajatest toetab toidukaupade käibemaksu alandamist.