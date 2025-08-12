X!

Rahvaalgatus käibemaksu langetamiseks kogus ligi 100 000 allkirja

Eesti
Toidukaubad kassalindil.
Toidukaubad kassalindil. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Rekordilised 98 580 inimest andis oma allkirja rahvaalgatusele, mis kutsus riigikogu üles toidukaupade käibemaksu vähendama kümnele protsendile.

1. juulist tõusis Eestis käibemaks, sh toidukaupadele 24 protsendini, mis on Euroopa Liidu üks kõrgemaid. Petitsiooni algatas rahvaalgatus.ee keskkonnas toidublogija ja MasterChef Eesti esimese hooaja võitja Jana Guzanova.

30. juunil üles pandud ja 11. augusti südaööni allkirjastamiseks avatud olnud rahvaalgatuse eesmärk on saata riigikogule signaal, et selline maksukoormus süvendab ebavõrdsust ja koormab tarbijate toidueelarvet. Rahvaalgatuse veebilehel allkirjastatud petitsioonid saadetakse riigikogule, kui need koguvad üle 1000 digitaalallkirja ehk see eesmärk ületati pea saja kordselt.

Tegemist on suurima arvu allkirju saanud rahvaalgatusega. Seni oli Eesti suurim rahvaalgatuslik petitsioon automaksu kehtestamise vastu, mis kogus 65 565 allkirja. Võrdlusena võib tuua, et 98 580 allkirja on pisut enam kui sai EKRE viimastel riigikogu valimistel kokku hääli (97 966 häält), mis oli paremuselt teine tulemus.

Erakondadest on toiduainete käibemaksu langetamist varem nõudnud nii EKRE kui ka Keskerakond, hiljem asus toetajate ringi ka opositsiooni langenud Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Reformierakonda kuuluv rahandusminister Jürgen Ligi on öelnud, et toidukaupade käibemaksu ei saa alandada, sest see täidaks tema arvates kaupmeeste taskuid.

Eesti 200 juht, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas aga on öelnud, et toiduainete käibemaksu ei saa langetada, sest riigil pole raha.

Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud Norstati hiljutisest küsitlusest selgus, et 84 protsenti vastajatest toetab toidukaupade käibemaksu alandamist.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

tormis meie ajas

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:20

Pärnu tahaks kehtestada suvituskorteritele kinnisvaramaksu

06:50

Ukraina droonirünnak tabas sünteetilise safiiri tehast Stavropolis

06:26

Otse kell 12: Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil Ossinovski ja Jašin

06:16

Rahvaalgatus käibemaksu langetamiseks kogus ligi 100 000 allkirja

11.08

Grabe jõudis maailmamängudel medalist võidu kaugusele

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

11.08

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

11.08

Vabaduse väljakule loodi ajutiselt pallimänguplatsid

11.08

Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast Uuendatud

11.08

Mihkelson: USA ei ole loonud tingimusi, et sõda Ukrainas lõppeks õiglase rahuga

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.08

Ukraina ründas droonidega Arzamassi sõjatehast Uuendatud

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

11.08

Trump avaldas nördimust Zelenski keeldumisest maid vahetada

11.08

NATO peasekretär Rutte avaldas Trumpi ja Putini kohtumise suhtes optimismi

10.08

Sõja 1264. päev: Ukraina ründas droonidega Saratovi naftatöötlemistehast

11.08

Euroopa Liidu uues eelarves võib põllumajanduse osa väheneda kolmandiku võrra

11.08

Toimetulekutoetust saavad peamiselt töötud, lastega pered ja üksikvanemad

11.08

Iisraeli väitel oli Gazas tapetud ajakirjanik Hamasi üksuse juht

10.08

Puuete määramise kriteeriumid tekitavad abivajajate seas segadust

11.08

Pakosta: hinnatõusude valguses peab toimetulekutoetust tõstma

ilmateade

loe: sport

11.08

Grabe jõudis maailmamängudel medalist võidu kaugusele

11.08

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

11.08

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

11.08

Aigro kohaneb uue hüppetehnikaga: muuta on lihtne, aga välja see ei tule

loe: kultuur

11.08

Taavi Tõnisson: valust on võimalik ainult läbi minna

11.08

Kertu Orro valiti Rakvere kultuurikeskuse direktoriks

11.08

Heliloomingu suvekoolis valmis 15 uudisteost

11.08

Rain Rannu film "Vaba raha" saab järje

loe: eeter

11.08

Kristjan Pihl petuskeemi sattumisest: see oli minu jaoks šokimoment

11.08

Ulukiuurija: Eesti karude arvukus on kõrgem kui kunagi varem

11.08

Jaagup Kreem: lugu "Juulikuu lumi" sündis bändisiseste pingete kiuste

11.08

Koerakoolitaja: koera jaoks on kontoris käimine väsitav

Raadiouudised

11.08

Päevakaja (11.08.2025 18:00:00)

11.08

Musta Kasti uus lavastus põhineb tõestisündinud lugudel

11.08

Tallinn tahab vähekindlustatutele saada kortermajade renoveerimiseks toetust

11.08

Maismaapiirile paigaldati tõkked kiireks piiri sulgemiseks

11.08

Pakosta meelest tuleks tõsta toimetulekutoetust

11.08

Vabaduse teatrifestivali avab Eesti-Pakistani piirietendus

11.08

Raadiouudised (11.08.2025 15:00:00)

11.08

Vihma jääb lähipäevadel vähemaks

11.08

Koja hinnangul võib ELi põllumajanduseelarve väheneda 30%

11.08

Raadiouudised (11.08.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo