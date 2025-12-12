Viljandimaa sigalas pääsesid loomad laevaringust eluga

Päästjad said reedel kell 11.51 väljakutse Viljandimaale Mulgi valla Veelikse külla, kus Allika sigalas oli alla varisenud kaks laepaneeli, kirjutab Sakala.

Kui esialgu tegutsesid päästjad teadmises, et hukkunud on vähemalt sada looma, ning see info oli ka sigala omanikel, siis päästetööde lõpuks selgus, et kõik 400 hoones olnud looma pääsesid eluga.

"Paneelid olid kukkumise järel jäänud V-kujuliselt," rääkis farmi omava Atria Eesti juhatuse liige Meelis Laande. "Tõenäoliselt käis enne varingut laudas kõvem krigin-kragin ja loomad jooksid instinktiivselt suluseinte äärde," lisas Laande.