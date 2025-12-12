Viljandimaa sigalas pääsesid loomad laevaringust eluga
Viljandimaal Mulgi vallas Veelikse külas asuvas sigalas varises reedel alla suur laepaneel ning esialgse info järgi sai hukka vähemalt sada looma. Hiljem selgus siiski, et kõik sead pääsesid eluga.
Päästjad said reedel kell 11.51 väljakutse Viljandimaale Mulgi valla Veelikse külla, kus Allika sigalas oli alla varisenud kaks laepaneeli, kirjutab Sakala.
Kui esialgu tegutsesid päästjad teadmises, et hukkunud on vähemalt sada looma, ning see info oli ka sigala omanikel, siis päästetööde lõpuks selgus, et kõik 400 hoones olnud looma pääsesid eluga.
"Paneelid olid kukkumise järel jäänud V-kujuliselt," rääkis farmi omava Atria Eesti juhatuse liige Meelis Laande. "Tõenäoliselt käis enne varingut laudas kõvem krigin-kragin ja loomad jooksid instinktiivselt suluseinte äärde," lisas Laande.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi