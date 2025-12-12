X!

Viljandimaa sigalas pääsesid loomad laevaringust eluga

Eesti
{{1765539540000 | amCalendar}}
Seakasvatus.
Seakasvatus. Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Eesti

Viljandimaal Mulgi vallas Veelikse külas asuvas sigalas varises reedel alla suur laepaneel ning esialgse info järgi sai hukka vähemalt sada looma. Hiljem selgus siiski, et kõik sead pääsesid eluga.

Päästjad said reedel kell 11.51 väljakutse Viljandimaale Mulgi valla Veelikse külla, kus Allika sigalas oli alla varisenud kaks laepaneeli, kirjutab Sakala.

Kui esialgu tegutsesid päästjad teadmises, et hukkunud on vähemalt sada looma, ning see info oli ka sigala omanikel, siis päästetööde lõpuks selgus, et kõik 400 hoones olnud looma pääsesid eluga.

"Paneelid olid kukkumise järel jäänud V-kujuliselt," rääkis farmi omava Atria Eesti juhatuse liige Meelis Laande. "Tõenäoliselt käis enne varingut laudas kõvem krigin-kragin ja loomad jooksid instinktiivselt suluseinte äärde," lisas Laande.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:49

Viipekeelsed uudised

20:39

Keila kaotas Ventspilsis

20:35

Saksamaa: Zelenski kohtub esmaspäeval Berliinis Euroopa liidritega

19:46

Avalikkusega jagatud Epsteiniga seotud fotodel on näha Trumpi ja Bill Clintonit

19:40

Eesti saalihokinaised said MM-il 12. koha

19:26

Aktuaalne kaamera kell 18:30

19:25

Õhtuleht: liigne napsitamine pani riigikogu liikmed India-visiidil piinlikku seisu Uuendatud

19:11

Eesti paarissprinterid piirdusid Davosis eelsõiduga

19:10

Eesti soovib Euroopa Liidult miinimummaksu erandi pikendamist

19:03

Aktuaalne kaamera kell 17:00

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10:54

Akkermann: muudame maksulaekumise trendide põhjal mootorsõidukimaksu

17:40

Zelenski tegi Kupjanski sissesõidu juures pöördumise Uuendatud

11.12

Sõja 1387. päev: Ukraina ründas esmakordselt Vene naftapuurtorni Kaspia merel Uuendatud

19:25

Õhtuleht: liigne napsitamine pani riigikogu liikmed India-visiidil piinlikku seisu Uuendatud

11.12

Kohus peatas Kikepera looduskaitsealal toimuvad soostamise tööd

11.12

Eesti saab uue väikesaare

13:45

Giacomel teenis karjääri teise etapivõidu, jälitussõidus kolm eestlast Uuendatud

04:46

Kantar Emor: Keskerakonna toetus on hakanud eestlaste seas kasvama

16:33

Susan Külm tegi Hochfilzenis karjääri parima sprindi Uuendatud

13:31

Kohus algatas Pädaste mõisa omanikfirma pankrotimenetluse

ilmateade

loe: sport

20:39

Keila kaotas Ventspilsis

19:40

Eesti saalihokinaised said MM-il 12. koha

19:11

Eesti paarissprinterid piirdusid Davosis eelsõiduga

18:44

Jaapani suusahüppaja sai hooaja neljanda MK-etapivõidu

loe: kultuur

18:53

Helilooja Viktoria Grahv: talv on minu jaoks väga inspireeriv aastaaeg

16:20

Keraamikute liidu rühmanäitus uurib ruumi olemust, võimalusi ja tähendust

15:44

Kalamaja muuseumi juht: kogukonnamuuseum ei saa kunagi valmis

13:38

"Lumi saadab meid" valiti maailma suurima lühifilmide festivali võistlusprogrammi

loe: eeter

15:42

Mihkel Zilmer: täiendame oma rauavarusid jõulutoitude, mitte tablettidega

13:54

Inga Lunge: üleväsimus ei lase muinasjutulisel jõulutundel tekkida

12:55

Kodutute kirikukellade päästeingel Juhan Kilumets: annan neile uue elu

12:03

Korraga kümneid pille mängiv Muusikmees: kõik raadiohitid proovin ära

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (12.12.2025 18:00:00)

18:35

Ministeerium tahab pehmendada välistööjõu palgareeglit

18:00

Eesti soovib Euroopa Liidult miinimummaksu erandi pikendamist

15:40

Taliviljad püsivad hea tervise juures

15:25

Raadiouudised (12.12.2025 15:00:00)

12:50

Terviseamet: leetrite vastu vaktsineerituse tase Eestis pole piisav

12:40

Raport: Iirimaad ohustab enim rünnak energeetikataristule

12:30

Keskerakond ja Isamaa tegid teatavaks Tallinna linnaosade vanemate kandidaadid

12:30

Ilm läheb külmemaks

12:30

Raadiouudised (12.12.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo