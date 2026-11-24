Riigikogu rahanduskomisjon otsustas algatada hasartmängumaksu seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega sätestatakse, et aastatel 2026 kuni 2029 astmeliselt jõustuma planeeritud hasartmängumaksu määrad jäävad alates 1. juulist 2027 samale tasemele, mis kehtib 2026. aastal ehk 5,5 protsendile.

Rahanduskomisjoni esimees Annely Akkermann (RE) ütles, et 2027. aasta esimesel poolaastal kehtib toto, kaughasartmängu, õnnemänguturniiri ja ringmängu korraldamisel viieprotsendiline maksumäär.

"Eelnõuga sätestatakse nende mänguliikide maksumääraks 5,5 protsenti alates 1. juulist 2027. Kehtiva seaduse kohaselt langeks maksumäär 2028. aastal 4,5 protsendile ja 2029. aastal neljale protsendile," ütles Akkermann.

Ta lisas, et nii hoitakse ära osa 2027. aasta tulukaotusest, mis kaasneks maksumäära langetamisega 5,5 protsendilt viiele ning suurendatakse riigieelarve tulusid aastatel 2028 kuni 2030.

Akkermann märkis, et arvestades maksuseaduste muudatuste jõustumisel kuue kuu tähtaega, kehtib 2027. aasta esimesel poolaastal siiski kehtiva seaduse kohaselt sätestatud viieprotsendiline maksumäär. "Eelnõuga ei tõsteta maksumäära praegusest kõrgemaks ega taastata varasemat kuueprotsendilist määra," ütles Akkermann.

Vastuvõetud seaduse kohaselt langeb kaughasartmängu maksumäär 0,5 protsendipunkti võrra aastas: 2026. aastal langes see 5,5 protsendini, 2027. aastal viie protsendini, 2028. aastal 4,5-ni ja 2029. aastal nelja protsendini. Eelnõuga tagatakse, et alates 2027. aasta 1. juulist jääb kehtima praegune määr ja edasised langetused tunnistatakse kehtetuks.

"Eelnõus toodud üleminekusätete kohaldamisala laiendamise ja tegevusloa saamiseks kehtestatud osade tingimuste täitmise tähtaja pikendamise eesmärk on võimaldada kõigil enne 2026. aasta 31. detsembrit tegevusloa saanud hasartmängukorraldajatel jätkata oma tegevust katkematult ning hoida seeläbi ära nende võimalik Eestist lahkumine. Selleks antakse neile piisav mõistlik tähtaeg protseduurireeglite ja sisekontrollieeskirjade ettevalmistamiseks ning vajaliku pädevusega kontaktisikute leidmiseks," seisis saadetud pressiteates.

"Eelnõu eesmärk on tugevdada Eesti kaughasartmänguloa rahvusvahelist konkurentsivõimet ja Eesti võimet teenida kaughasartmängult maksutulu pikemas vaates. Selleks tagatakse maksurahu ning antakse korraldajatele uute nõuetega kohanemiseks üks aasta lisaks," seisis pressiteates veel.

Oktoobri lõpus ütles rahandusminister Jürgen Ligi (RE), et kuigi ta peab veebikasiinode maksulangetust halvaks poliitikaks, siis valitsus maksuotsust tagasi pöörama ei hakka.

"Meie ei algatanud seda ja me ei hakka ka riigikogu valikut tagasi pöörama. Aga kui riigikogu seda ise teeb, siis me suhtume mõistvalt," lausus Ligi.

Veebikasiinode maksulangetus ei toonud loodetud lisaraha ning kultuurkapital hoiatas seetõttu probleemide eest kultuuriobjektide rahastamisel.

Mullu detsembris riigikogu poolt, eelkõige erakonna Eesti 200 eestvedamisel, vastu võetud seaduse eesmärgiks oli maksumäära langetusega meelitada Eestisse registreerima rohkem veebikasiinosid ning tõsta sellega maksutulu riigile. Lisatulu asemel tekkis aga riigieelarvesse mitu miljonit eurot alalaekumist.