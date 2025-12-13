X!

USA eriüksus peatas võimalikke relvaosi sisaldava Hiina lasti, mis oli teel Iraani

Välismaa
Hiina lipp
Hiina lipp Autor/allikas: SCANPIX/Soeren Stache/dpa
Välismaa

USA ametnike sõnul oli eriüksuse peatatud Hiina kaubalast mõeldud Iraani ettevõtetele, kes hangivad osi Teherani raketiprogrammi jaoks, kirjutas The Telegraph. Last sisaldas USA ametnike sõnul komponente, mida saab kasutada relvade tootmiseks.

The Wall Street Journali teatel oli lasti peatamise eesmärk takistada Teheranil oma ballistiliste rakettide arsenali taastamist, mis ammendus juunis Iisraeliga peetud 12-päevase sõja ajal.

Nimetamata laev oli Sri Lanka ranniku lähedal, kui sellele tungisid USA eriüksused, kes konfiskeerisid lasti, mis sisaldas ametniku sõnul komponente, mida saaks kasutada tavarelvade valmistamiseks.

Hiina ettevõtted pakuvad sageli mõõteseadmeid Iraani rakettide täpsuse parandamiseks, näiteks spektromeetreid ja güroskoope, ütles demokraatiakaitse ühenduse Iraani direktor Behnam Ben Taleblu.

"See on palju ohtlikum kui keemilised lähteained," lisas ta.

Donald Trumpi administratsioon on võtnud üha sekkuvama merendusstrateegia.

Operatsioon toimus nädalaid enne seda, kui USA kolmapäeval Venezuela lähedal hõivas sanktsioonidealuse naftatankeri, mida oli kasutatud nafta transportimiseks Iraani.

USA konfiskeeris 2020. ja 2023. aastal mitmelt tankerilt Iraani naftasaadetisi, väites, et need rikuvad sanktsioone ja et tulu kasutatakse Iraani islamirevolutsioonilise kaardiväe rahastamiseks, mille USA ja mitmed teised riigid on nimetanud terroristlikuks organisatsiooniks.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: The Telegraph

