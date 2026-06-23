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USA peatas sanktsioonid Iraani vastu

Välismaa
Naftatankerid
Naftatankerid Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Välismaa

Pärast esimesi rahukõnelusi peatas USA alates esmaspäevast 60 päevaks sanktsioonid Iraani vastu. USA president Donald Trump hoiatas seejuures Iraani, et islamivabariik leppest kinni peaks.

USA asepresidendi JD Vance'i sõnul panid Šveitsis toimunud kõnelused Iraani ametnikega hea aluse lõplikule rahuleppele, kuigi Iraan eitas tuumaprogrammi üle arutelude alustamist.

Vahendajate Pakistani ja Katari teatel leppisid osapooled eelmisel nädalal allkirjastatud vaheleppele toetudes kokku edasises teekaardis. Šveitsi mägikuurordis Bürgenstockis toimunud kõnelustel seati eesmärgiks jõuda lõpliku kokkuleppeni 60 päeva jooksul.

Samuti lepiti kokku mehhanismis, et lõpetada Liibanonis lahingutegevus USA liitlase Iisraeli ja Iraani toetatud Hezbollah' vahel. Strateegilises veetees konfliktide vältimiseks loodi sidekanal, mis peaks tagama kaubalaevade ohutu läbipääsu Hormuzi väinast.

Leppes ette nähtud Iraani majandusliku olukorra leevendamise raames teatas USA rahandusministeerium sanktsioonide peatamisest kuni 21. augustini. See lubab Teheranil müüa naftat ja sellega seotud tooteid ning saada nende eest makseid.

Ametnike teatel on piirkondliku vaenutegevuse lõpetamisele suunatud leppe toel lahingutegevus Liibanonis püsivalt vaibunud. Samas kinnitas Iisrael, et säilitab Lõuna-Liibanonis turvatsooni ning jätkab tegutsemist Iisraeli sõdurite ja kodanike vastu suunatud ohtude "neutraliseerimiseks".

Tankeriliiklus Hormuzi väinas hakkas esmaspäeval elavnema. Omaani välisminister kinnitas elutähtsa veetee haldamise üle peetavatel läbirääkimistel Iraaniga oma riigi pühendumust rahvusvahelisele õigusele ja tasuta ohutule läbipääsule.

USA ja Iisraeli rünnakud Iraanile ning Iisraeli löögid Liibanonis on nõudnud tuhandete inimeste elu ja sundinud miljoneid kodudest lahkuma. Iraani sõda on raputanud ka maailmaturge ja kergitanud ülemaailmseid naftahindu. Toornafta hinnad langesid teisipäeval veelgi, olles juba esmaspäeval langenud kuni kolm protsenti.

Vance andis optimistliku hinnangu

Iisrael ei olnud rahuleppe osaline, kuid nõustus reedel uue relvarahuga Liibanonis. Kuigi ägedad lahingud kestsid veel ühe päeva, on need Liibanoni ametnike sõnul laupäeva õhtust alates vaibunud.

Iisrael ja Liibanon pidid teisipäeval Washingtonis alustama uut kõnelustevooru. Beirut on kindlalt otsustanud otseläbirääkimistega edasi minna, isegi kui neid näib varjutavat Iraani otsus kaasata Liibanon oma läbirääkimistesse Ameerika Ühendriikidega.

Pärast vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist optimistlikku tooni hoidnud Vance ütles, et Teheran nõustus lubama riiki tuumainspektorid. Samuti lepiti kokku mehhanismide loomises välismaal külmutatud varade haldamiseks ja relvarahude kontrollimiseks.

"Lõime eduka lõpliku kokkuleppe saavutamiseks väga hea vundamendi," ütles asepresident ajakirjanikele pärast kõnelustel osalemist.

Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baghaei ütles aga riiklikule uudisteagentuurile IRNA, et tuumaküsimusi pole veel arutatud ning uusi kohustusi ei ole võetud.

Trump kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedias, et Iraan nõustub tuumainspektsioonidega.

"Kui Iraan ei pea kokkuleppest kinni või ei käitu õigesti, teen ma seda, mida tegema pean," ütles Trump hiljem ajakirjanikele.

Iraan piiras Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) inspektsioone pärast USA ja Iisraeli esimesi õhurünnakuid eelmisel aastal. Veebruaris puhkenud sõja tõttu peatati need täielikult. Teherani kinnitusel on nende tuumaprogramm rahumeelne.

Iraani välisminister Abbas Araqchi teatas sotsiaalmeedias, et Teheran saavutas nafta ja naftakeemiatoodete ekspordisanktsioonide peatamise, osa välismaal külmutatud varade vabastamise ning Iraani ülesehitus- ja arenguplaani käivitamise.

Vance'i sõnul töötas Valge Maja erisaadik ja Trumpi väimees Jared Kushner välja protsessi, mille kohaselt jääks kontroll külmutatud Iraani vahendite üle USA-le ja Katarile. Vabanevat raha saaks kulutada USA maisi, soja ja nisu ostmiseks.

"Seega läheb vabastatud raha meie põllumeestele," ütles Trump ajakirjanikele.

Iraani keskpanga juhi Abdolnaser Hemmati sõnul aga sellist kohustust ei ole. Iraani uudisteagentuuri Tasnim teatel saaks vähemalt osa allesjäänud külmutatud vahenditest kasutada muude sanktsioneerimata kaupade ostmiseks.

Tehnilised läbirääkimised peaksid jätkuma käesoleva nädala lõpuni.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

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