USA-s Browni ülikooli tulistamises hukkus kaks, viga said kaheksa inimest

Relvastatud isik tappis kohaliku aja järgi laupäeva pärastlõunal USA mainekas Browni ülikoolis kaks inimest ja haavas raskelt veel kaheksat, teatasid võimud, kutsudes piirkonna elanikke üles püsima siseruumides, kuna ründaja on endiselt vabaduses.

"Võin kinnitada, et täna pärastlõunal sai surma kaks isikut ning veel kaheksa on kriitilises, kuid stabiilses seisundis," ütles Rhode Islandi osariigis asuva Providence'i linnapea Brett Smiley pressikonverentsil.

Uudistekanal CNN vahendas, et ülikooli rektori Christina Paxsoni sõnul on enamik tulistamise ohvritest üliõpilased.

"Keskendume nüüd nende perede toetamisele, keda see on mõjutanud," ütles Paxson pressikonverentsil.

Tulistamine toimus ülikoolilinnaku Barusi ja Holley hoones, kus paiknevad inseneri- ja füüsikateaduskonnad.

Ülikooli teatel pidi tulistamise ajal hoones toimuma mitu eksamit.

Korrakaitsejõudude kirjeldusel on kahtlusalune üleni musta riietatud mees.

"Kasutame kahtlusaluse leidmiseks kõiki võimalikke vahendeid. Siseruumides püsimise korraldus on endiselt jõus ja ma kutsun inimesi üles seda väga tõsiselt võtma. Palun ärge tulge siia piirkonda," ütles politseiülema asetäitja Timothy O'Hara.

Võimude teatel nähti tulistajat viimati hoonest lahkumas ning relva pole leitud.

Browni ülikool saatis kell 16.22 välja ohuteate, milles teatati aktiivsest tulistajast Barusi ja Holley hoone lähedal.

"Lukustage uksed, vaigistage telefonid ja püsige varjus kuni uute korraldusteni," seisis teates.

"FBI pakub vajalikku tuge", teatas Föderaalse Juurdlusbüroo direktor Kash Patel sotsiaalmeediaplatvormil X.

Sündmuskohale saabusid ka alkoholi, tubaka, tulirelvade ja lõhkeainete ameti (ATF) agendid.

Katie Sun rääkis Browni üliõpilaslehele Brown Daily Herald, et õppis lähedalasuvas hoones, kui kuulis laske. Ta jooksis oma ühiselamutuppa, jättes kõik oma asjad maha.

"See oli ausalt öeldes üsna hirmutav. Tundus, et lasud tulid sealt, kus asuvad auditooriumid," ütles ta.

USA presidenti Donald Trumpi teavitati tulistamisest.

"See on kohutav," ütles ta. "Kõik, mida me praegu teha saame, on ohvrite eest palvetada."

Bostoni lähedal Providence'is asuvas Browni ülikoolis õpib umbes 11 000 tudengit.

Tegemist on järjekordse juhtumiga pikas USA koolirünnakute reas, kus katsed piirata lihtsat ligipääsu tulirelvadele on sattunud poliitilisse ummikusse.