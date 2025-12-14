X!

Saksamaa nurjas islamistide vandenõu rünnata jõuluturgu

Välismaa
Jõuluturg Saksamaal
Jõuluturg Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Välismaa

Saksamaa võimud teatasid laupäeval, et on vahistanud viis meest, keda kahtlustatakse osalemises islamistlikus vandenõus rammida sõidukiga jõuluturul inimesi.

Reedel peeti seoses plaaniga korraldada rünnak Lõuna-Baieri liidumaal kinni egiptlane, kolm marokolast ja süürlane, teatasid politsei ja prokuratuur oma avalduses.

Avalduses seisab, et 56-aastane egiptlane kutsus väidetavalt mošees üles korraldama rünnakut Dingolfing-Landau piirkonna turul, kasutades sõidukit, et tappa või vigastada võimalikult palju inimesi.

Marokolased – vanuses 30, 28 ja 22 – olid väidetavalt nõus rünnakut läbi viima, samal ajal kui 37-aastane süürlane neid selleks julgustas.

Uurijad kahtlustavad vandenõu taga islamistlikku motiivi.

Kõik kahtlusalused viidi pärast vahistamist kohtuniku ette ning viibivad vahi all.

Saksamaa võimud on olnud kõrgendatud valmisolekus jõuluturgude vastaste rünnakute tõttu pärast mullu Magdeburgi linna turul toimunud autorünnakut, kus hukkus kuus ja sai viga sadu inimesi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: AFP-BNS

jõuluootus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:43

Ukraina ründas annekteeritud Krimmis naftahoidlat ja mitmeid Venemaa energiarajatisi Uuendatud

08:33

Saksamaa nurjas islamistide vandenõu rünnata jõuluturgu

08:25

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Hochfilzeni teatesõidus?

08:05

Naiste karikavõitjaks krooniti finaalis tartlannad alistanud Rapla

06:56

USA-s Browni ülikooli tulistamises hukkus kaks, viga said kaheksa inimest

06:09

Genotsiidiuurija: holokausti vari muudab meid teiste sõdade suhtes pimedaks

13.12

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

13.12

Kangert aasta sportlaste valimisest: järjest enam hindame ka emotsiooni

13.12

Spordipealinna projektijuht: küsiti, kas suudate päriselt selle ära teha

13.12

ETV spordisaade, 13. detsember

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

13.12

Sõja 1389. päev: Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast tabas taas Ukraina droonirünnak Uuendatud

13.12

USA eriüksus peatas võimalikke relvaosi sisaldava Hiina lasti, mis oli teel Iraani

12.12

Õhtuleht: liigne napsitamine pani riigikogu liikmed India-visiidil piinlikku seisu

13.12

Teise vahetuse järel teisel kohal olnud eestlannad lõpetasid eelviimasena Uuendatud

13.12

Kambodža sulges piiri Taiga Uuendatud

13.12

Kotka: kolme õpilasega koole ei ole mõttekas lahti hoida

12.12

Akkermann: muudame maksulaekumise trendide põhjal mootorsõidukimaksu

13.12

Saksamaa saadab sõdurid Poola piiri kindlustama

13.12

USA leevendas sanktsioone Valgevenele Uuendatud

12.12

Avalikkusega jagatud Epsteiniga seotud fotodel on näha Trumpi ja Bill Clintonit

ilmateade

loe: sport

08:25

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Eesti meestel Hochfilzeni teatesõidus?

08:05

Naiste karikavõitjaks krooniti finaalis tartlannad alistanud Rapla

13.12

Veesaar jäi napilt kaksikduublist ilma, Vaaks ja Kriisa kaotasid

13.12

Kangert aasta sportlaste valimisest: järjest enam hindame ka emotsiooni

loe: kultuur

13.12

Galerii: Allee galeriis avati Enn Põldroosi maalide näitus

13.12

Suri filmidest "Mask" ja "Pulp Fiction" tuntud näitleja Peter Greene

13.12

Mehis Heinsaar: iseendas on palju, mida avastada

13.12

Arvustus. Mine metsa, Mihkel Mutt (ehk Mida sa, vanamees, sajatad?)

loe: eeter

13.12

Viljandist pärit pere kasvatab leiutajaid praktiliste igapäevaprobleemide kaudu

13.12

Aasta lapsehoidja Jarmo Välk: pisiasjade märkamine pakub lastele erilist rõõmu

13.12

Uue saate "Psühho" juht Märt Treier: iseendas uitamine võib olla paras piin

13.12

Galerii ja videod: R2 minilaivil kõlas Yasmyni värske looming

Raadiouudised

13.12

Võrumaal kogub heategevuslik organisatsioon Saagu Parem laste jõulusoove

13.12

Lõuna-Eesti poed on hädas varastega

13.12

Berliinis jätkuvad läbirääkimised Ukraina rahuleppe teemal

13.12

Päevakaja (13.12.2025 18:00:00)

12.12

Päevakaja (12.12.2025 18:00:00)

12.12

Ministeerium tahab pehmendada välistööjõu palgareeglit

12.12

Eesti soovib Euroopa Liidult miinimummaksu erandi pikendamist

12.12

Taliviljad püsivad hea tervise juures

12.12

Raadiouudised (12.12.2025 15:00:00)

12.12

Terviseamet: leetrite vastu vaktsineerituse tase Eestis pole piisav

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo