Saksamaa nurjas islamistide vandenõu rünnata jõuluturgu

Saksamaa võimud teatasid laupäeval, et on vahistanud viis meest, keda kahtlustatakse osalemises islamistlikus vandenõus rammida sõidukiga jõuluturul inimesi.

Reedel peeti seoses plaaniga korraldada rünnak Lõuna-Baieri liidumaal kinni egiptlane, kolm marokolast ja süürlane, teatasid politsei ja prokuratuur oma avalduses.

Avalduses seisab, et 56-aastane egiptlane kutsus väidetavalt mošees üles korraldama rünnakut Dingolfing-Landau piirkonna turul, kasutades sõidukit, et tappa või vigastada võimalikult palju inimesi.

Marokolased – vanuses 30, 28 ja 22 – olid väidetavalt nõus rünnakut läbi viima, samal ajal kui 37-aastane süürlane neid selleks julgustas.

Uurijad kahtlustavad vandenõu taga islamistlikku motiivi.

Kõik kahtlusalused viidi pärast vahistamist kohtuniku ette ning viibivad vahi all.

Saksamaa võimud on olnud kõrgendatud valmisolekus jõuluturgude vastaste rünnakute tõttu pärast mullu Magdeburgi linna turul toimunud autorünnakut, kus hukkus kuus ja sai viga sadu inimesi.