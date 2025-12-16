Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras esitas valitsusele ettepaneku vabastada kantsler Marko Gorban teenistusest.

Terras teatas, et ettepanek Gorban ametist vabastada on esitatud kehtiva õiguse alusel ning kooskõlas avaliku teenistuse seadusega. Kantsleri ametist vabastamise otsuse teeb valitsus.

Terras tänas Gorbanit 22 aasta pikkuse töö eest regionaal- ja põllumajandusministeeriumis.

"Loodan, et tema teadmised leiavad ka tulevikus väärika rakenduse," sõnas Terras.

Gorban on regionaal- ja põllumajandusministeeriumis alates 2003. aastast ja olnud kantsler alates 1. septembrist 2022.

Järgmine kantsler leitakse koostöös tippjuhtide valikukomisjoniga.