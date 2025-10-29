Purga vahetab välja kultuuriministeeriumi kantsleri

Kantsleri nimetab ametisse ja vabastab ametist ministri ettepanekul valitsus. Kantsleri ametiaeg kestab viis aastat.

Purga sõnul on koostöös praeguse kantsleriga tuldud läbi keerulistest aegadest, kus ministeerium on pidanud kulusid kokku hoidma ja tegema sellest tulenevalt muudatusi ka ministeeriumi sees.

"Tunnustan Kristiinat tema hea töö eest ministeeriumi juhtimisel. Kristiina on komplekteerinud ministeeriumisse tugeva asekantslerite meeskonna ning toetanud hoolivalt kogu organisatsiooni kiirete ja tõsiste muutuste ajal. Ta on kogu kultuurivaldkonna jaoks olnud partner, kes on aidanud hoida sidet kultuuri loojate ja ministeeriumi vahel."

Ministri sõnul on ta eesootava kantslerivahetuse osas lootusrikas, sest Merilin Piipuu on tõestanud ennast võimeka asekantslerina, kes on juhtinud ligikaudu viis aastat kultuuriväärtuste valdkonda.

Merilin Piipuu Autor/allikas: Kirke Ert/ERR

Piipuu on algatanud muuseumide ja raamatukogude kiirendi, laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide palgameetme ning raamatukogureformi. Varem on ta juhtinud okupatsioonide ja vabaduse muuseumit Vabamu, olnud üks antropoloogia keskuse algatajaid ning eestvedanud mitmeid kodanikeühendusi.

"Mul on väga hea meel, et Merilin on valmis vastu võtma väljakutse asuda ministeeriumi etteotsa, tema järjekindlust ja lahendustele orienteeritust on nii kultuuriministeeriumile kui ka kogu valdkonnale täna vaja" lisas Purga.

Valitsus nimetas Alliksaare kultuuriministeeriumi kantsleriks juunis 2023 ning ta asus kantslerina tööle sama aasta 1. augustil.

Enne seda juhtis Alliksaar teatrit Vanemuine ning aastatel 2014-2019 Ugala teatrit. Ta on tegutsenud ka Viljandimaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunikuna.

Alliksaarel on magistrikraadid Tartu Ülikoolist muutuste juhtimises ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast kultuurikorralduses.