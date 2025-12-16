X!

Riik plaanib kuriteoks muuta ainult kogu ühiskonda ohustava vaenukõne

Eesti
Õigus
Õigus Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Eesti

Justiitsminister Liisa Pakosta saatis kooskõlastusringile vaenukõne kriminaliseerimise eelnõu, mis muudab kuriteona karistatavaks avalikud üleskutsed vihkamisele ja vägivallale rahvuse, rassi, nahavärvi või usu alusel, kui need ohustavad ühiskonna turvalisust.

Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõu muudab vaenu õhutamist puudutavaid sätteid selliselt, et avalik üleskutse diskrimineerimisele, vihkamisele või vägivallale rahvuse, rassi, nahavärvi, päritolu või usutunnistuse alusel ja selliselt, et see ohustab ühiskonna turvalisust, on karistatav kuriteona.

Lisaks muutub vaenumotiiv süütegu raskendavaks asjaoluks. Muudel alustel vaenu õhutamine jääb edaspidigi väärteoks, kuid väärteona saab karistama hakata ka puuetega inimeste suhtes vaenu õhutamise eest, mida seadus varem ette ei näinud.

Euroopa Liit keelustas vaenukõne juba 2008. aastal ning Eesti pidi otsuse üle võtma 2010. aastal. Kuna seda aga ei tehtud, on Eesti kohta algatatud rikkumismenetlus ja see võib päädida trahviga. Eelnõuga viiaksegi Eesti karistusõigus EL-i õiguse kohustustega kooskõlla, kuid see pole seletuskirja kohaselt ainus põhjus, mis muudatust on tarvis.

Vaenu õhutamist ei luba ka põhiseadus ning arvamus, nagu annaks sõnavabadus õiguse vaenu õhutada, on eelnõu kohaselt ekslik.

Justiitsminister Liisa Pakosta tõi esmaspäeval "Vikerhommikus" välja, et vaenu õhutamise puhul on juttu ainult juhtudest, mis on ohtlikud kogu ühiskonnale.

"Üksik kraaksatus kuskil sotsiaalmeedias ei kvalifitseeru sellele absoluutselt, inimesed võivad kahjuks üksteisele edasi halvasti öelda ja see ei ole kuidagi karistatav, see jääb iga inimese südametunnistuse peale," rõhutas Pakosta. "Ma ei soovita seda kellelgi teha, aga vangi selle eest inimesi tõesti ei panda."

Teisisõnu tähendab see tema sõnul, et see seadus ei puuduta niisama pröökamist, vaid olukordi, kus inimesed on piltlikult öeldes juba hangud ja vikatid haaranud.

Eelnõu seletuskiri sedastab, et vaenu õhutamine kahjustab ühiskonna turvalisust ja tõrjub inimesi ühiskonnast eemale. Lisaks üksikisikute õiguste kahjustamisele mõjutab vaenu õhutamine negatiivselt ka demokraatlikku diskussiooni ja õigusriigi toimimist.

Samuti tuuakse dokumendis välja, et rahvusvahelisele vihkamisele ja vägivallale kihutamine Vene avalikus propagandas ukrainlaste vastu näitlikustab, milliste inimsusvastste kuritegudeni võib vihkamise õhutamine viia.

Eelnõu võimaldab trahvida vihkamisele või vägivallale üleskutsujat kuni 300 trahviühiku või arestiga, aga kui selle paneb toime juriidiline isik, on trahvimääraks kuni 100 000 eurot.

Vaenukõne puudutava seaduse üle on arutelu käinud juba aastaid. 2023. aastal valitsuse heakskiidu saanud eelnõu läbis toona riigikogus esimese lugemise ja jäi siis seisma, nüüd on see aga kooskõlastusringile jõudnud.

Pakosta märkis, et praegu näeb karistusseadustik vaenuõhutamise eest ette rahatrahvi või äärmuslikul juhul aresti. Seaduseelnõu kohaselt on aga kõige raskemate juhtumite puhul nagu rahvust, rassi, nahavärvi ja usutunnistust puudutav vaenukõne ette nähtud vanglakaristus. 

"Inimesed on võimelised üksteist ründama ainuüksi selle tõttu, et usk on teine või nahavärv või rahvus on teine. Et seda ära hoida, sest sellele alati eelneb rahvahulkade üleskütmine, siis sellist üleskütmist tuleks karistada vanglakaristusega," rääkis Pakosta, kelle sõnul toimub niisugune üleskütmine sageli sotsiaalmeedias.

Erinevalt varem riigikogus toppama jäänud seaduseelnõust võtab Eesti Pakosta sõnul nüüdses eelnõus Euroopas kokkulepitu üle väga täpselt, ülemääraseks minemata. Nii on paika pandud ka koalitsioonileppes.

Endiselt jääb keelatuks ka sootunnuse järgi vaenu õhutamine, mille eest võib karistada rahatrahvi või äärmuslikul juhul arestiga, kuid vangi selle eest inimest ei panda.

Eelnõu ja selle seletuskirja kohaselt on seadus plaanitud jõustuma juba tuleva aasta algusest, kuid justiitsministeeriumi meediasuhete juht Britten Torstenberg ütles, et kuna eelnõule on eelnenud aastaid kestev arutelu, analüüsid ja ümarlauad, on ka selle materjalid märksa varem ette valmistatud ja neis sisalduv kuupäev ei ole enam täpne.

"Vaatame nüüd, kuidas menetlus edasi liigub ning määrame uue jõustumise aja," sõnas Torstenberg.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:13

Suurturniiril debüteerinud Soome nooleviskaja andis eepilise lahingu

17:09

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

17:04

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

17:02

Eksperdid: Berliinis rahule lähemale ei jõutud

16:53

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16:47

Riik plaanib kuriteoks muuta ainult kogu ühiskonda ohustava vaenukõne

16:39

Riik annaks sõjaajal 56 000 erasektori inimesele kriisiülesanded

16:31

USA-s loodi novembris 64 000 töökohta

16:27

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

16:25

Põhiseaduskomisjoni otsusel tuleb välja kuulutamata jäänud seadusi riigikogus uuesti arutada

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

15.12

Sõja 1391. päev: Ukraina droonid tabasid Vene allveelaeva Uuendatud

15.12

Teadlane tuvastas e-hääletamise auditeerimissüsteemis mitmeid lünkasid

08:02

Võimupoliitikute kriitika presidendi aadressil üha teravneb

14:25

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

08:10

Trump kuulutas fentanüüli massihävitusrelvaks Uuendatud

17:09

Euroopa liidrid kinnitasid soovi anda Ukrainale julgeolekugarantiid ja majandusabi Uuendatud

15.12

Kalm: USA tahab arusaamatutel põhjustel otsustada Vene varade kasutamise üle

15.12

Koolijuhid: endiste vene koolide lõpetajatel puudub igasugune eesti keele oskus Uuendatud

13:44

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

15.12

Doktoritöö: abikaasadel oleks mõistlik valida ühisvara asemel varalahusus

ilmateade

loe: sport

17:13

Suurturniiril debüteerinud Soome nooleviskaja andis eepilise lahingu

16:53

Läti ja Soome soovivad taas ühiselt MM-i võõrustada

16:24

Vihane nooleviskaja peksis MM-il rusika katki

15:52

Tiitlikaitsja Panthers jätkas Florida derbis võidukat hoogu

loe: kultuur

17:04

Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

15:41

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

15:24

Merit Maarits: iga aastaga jääb vähemaks albumeid, mis kuulajaid kultuuriliselt ja kogukonnana liidavad

14:37

Tänavused aasta interpreedid on Ivari Ilja ja Karis Trass

loe: eeter

15:41

Rahva Raamatu tegevjuht: eestlased hindavad Eesti raamatuid, kvaliteeti ja sügavat sisu

14:36

Raadio 4 "Jõulurõõmu kuulutus" toetab vähihaigete laste ravi

11:44

ESTCube-3 kuupsatellit võiks jõuda orbiidile 2029. aastal

15.12

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik: kangasteljed viivad mu mõttelisse vaikusesse

Raadiouudised

15:40

Riik plaanib sõjaajal võtta erasektorist 56 000 inimest kriisiülesandeid täitma

15:30

Raadiouudised (16.12.2025 15:00:00)

12:35

Julgeolekuekspertide hinnangul ei jõutud Berliinis Ukraina rahule lähemale

12:30

Raadiouudised (16.12.2025 12:00:00)

10:30

Euroopa liidrid: Ukrainat peaksid toetama rahvusvahelised jõud vabatahtlikkuse alusel

09:45

Tartu plaanib rattateede põhivõrgustiku rajamises pausi

09:30

Raadiouudised (16.12.2025 09:00:00)

15.12

Päevakaja (15.12.2025 18:00:00)

15.12

Narva linnapeaks valiti Katri Raik

15.12

Teadlane tuvastas lünki e-hääletamise auditeerimissüsteemis

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo