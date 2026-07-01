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Riik tahab Eesti numbrit matkivate petukõnede blokeerimise kohustuslikuks teha

Eesti
Illustreeriv foto.
Illustreeriv foto. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis sel nädalal kooskõlastusringile eelnõu, millega tahetakse telkodele panna kohustust blokeerida Eesti numbrit matkivad välismaised petukõned.

Justiitsministeeriumil on plaanis muuta senist elektroonilise side seadust nii, et edaspidi oleks raskem tegeleda telefonikaudsete finatspettustega.

Selleks on nad kooskõlastusringile saatnud kahe valitsuse sidealase määruse muutmise, mis peaksid plaani järgi jõustuma järgmise aasta märtsist.

Justiitsminister selgitas, et eelkõige pannakse sideettevõtjatele kohustused, mis kaitsevad inimesi välisriikidest tulnud kõnede eest.

"Kõneliiklus on ikkagi kahe identifitseeritud osapoole vahel olev kõne, mitte niimoodi, et üks pool on kuskil jumal teab kus ja siis näitab vale numbrit, et justkui ta helistaks sealt. Sellised asjad on kohe õigus ära keelata või piirata," lausus Pakosta.

Muuhulgas määrataksegi eelnõus ära eelnimetatud kõneliikluse mõiste, mille all mõistetakse kahepoolset sidet, olgu selleks siis kõne algatamine, edastamine, lõpetamine või suunamine.

Lisaks tahetakse telkodele panna kohustus, et nood peaksid kohe blokeerima kõned, kus välismaalt helistaja imiteerib Eesti numbrit (inglise k. spoofing).

"Teiseks peavad telkod kasutama ka filtreid, et Eesti numbreid kasutavad inimesed üldse ei näeks selliseid kõnesid või neil ei tuleks sellised kõned, kus on näha, et justkui helistatakse Eesti numbrilt ja tegelikult helistatakse välisriigist," selgitas minister ning lisas, et eelnõu peamine eesmärk on välisriikidest tulevate petukõnede võltsitud saatjatunnustega SMS-ide piiramine.

Samas tõdes ta, et suurematel telkodel nagu Telia, Tele2 ja Elisa on sellised on sellised lahendused juba paigas ning eelkõige hakkab see mõjutama just väiksemaid ettevõtjaid, keda on Eesti turul peale kolme suure veel 27.

Samas tõdes Pakosta, et isegi kui riik ja ettevõtjad üritavad petukõnesid erinevate tehnoloogiatega takistada, siis ei ole neid täielikult peatada võimalik.

"Kahjuks ajalugu näitab, et mõeldakse üha uusi võimalusi välja. /.../ Tuleb monitoorida kahtlast liiklust ja tehnilisi lahendusi ning kõneliikluse filtreerimist ka uute võimalike asjade vastu," ütles Pakosta ning lisas, et eelnõu vastuvõtmisel muutuks ka turuolukord kõigi teenuspakkujate jaoks ühesuguseks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

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