Norstati küsitlus näitab sotside möödumist EKRE-st

Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu
Sotsiaaldemokraatliku erakonna valimispidu Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat koostöös toimuva iganädalase erakondliku eelistuse küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemused näitavad, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) möödus populaarsuselt Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) ja tõusis kolmandaks.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 28 protsenti, Keskerakonda 20,6 protsenti, SDE-d 14,8 ja EKRE-t 14,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Norstati kommentaari kohaselt püsivad erakondade toetusprotsendid pigem stabiilsena, kuid uuringust selgub, et peale sotside o

Erakondade reitingute muutus Norstati kolmapäeval avaldatud küsitlustulemuste kohaselt. Autor/allikas: Norstat Eesti AS / Ühiskonnauuringute Instituut

n kõigi teiste parteide toetus ka sjäänud samaks või pisut langenud.

Esinelikule järgnevad Reformierakond 11,3 protsendiga, Parempoolseid toetab 6,4 protsenti ning Eesti 200 pooldab 1,9 protsenti erakondlikku eelistust omavaid kodanikke. Erakonda Eestimaa Rohelised toetab 1,0 protsenti ja muid parteisid 1,4 protsenti vastanutest. 

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 78 protsenti vastajatest. 

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 17. novembrist - 14. detsembrini ning Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 17.11-23.11, 24.11-30.11, 01.12-07.12 ja 08.12-14.12.

Küsitluses osales kokku 4000 valimisealist Eesti kodanikku, kelle seast on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. 

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Küsitluse maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,67 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,51 protsenti.

Toimetaja: Mait Ots

