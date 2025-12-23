Norstat: aasta lõpus vähenes Isamaa ja kasvas sotside toetus

Aasta lõpus on mõnevõrra toetust kaotanud Isamaa ja kasvatanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE), teatas uuringufirma Norstat Eesti AS, mis korraldab koostöös MTÜ-ga Ühiskonnauuringute Instituut iga nädal parteide populaarsusküsitlust.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,4 protsenti, Keskerakonda 21,2 protsenti ning SDE-d ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) mõlemat 14,9 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esinelikule järgnevad Reformierakond (11,2 protsenti), Parempoolsed (6,2 protsenti) ning Eesti 200 (1,7 protsenti).

Liidrikohta hoidva Isamaa toetus on praegu võrreldes kohalike valimiste järgse tipuga 2,4 protsendipunkti võrra madalam. Isamaast 6,2 protsendipunkti kaugusele jääb Keskerakond, mille toetus on hetkel pigem stabiilne.

Keskerakonnast 6,3 protsendipunkti kaugusele jäävad võrdse toetusega Sotsiaaldemokraatlik Erakond ja EKRE. Sotside toetus viimase nädalaga praktiliselt ei muutunud, kuid on viimase viie nädalaga tõusnud kokku 2,4 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on pärast kohalike valimiste järgset langust stabiliseerunud.

Eraskondade reitingud viimasel neljal nädalal. Autor/allikas: Norstat Eesti AS / MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut

Koalitsioonierakondi toetab kokku 12,9 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 78,4 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad sperioodi 24. novembrist - 21. detsembrini ning Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 24.11-30.11, 01.12-07.12, 08.12-14.12 ja 15.12-21.12. Kokku küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad. Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,67 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,48 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.