Norstati küsitluse kohaselt tõusis Reformierakond populaarsuselt kolmandaks

Reformierakond tõusis erakondade reitingutabelis kolmandaks, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) aga kaotas toetust, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös korraldatava iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27 protsenti, Keskerakonda 20,2 protsenti ning Reformierakonda 14,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 14 protsendiga, EKRE 11,6 protsendiga, Parempoolsed 6,6 protsendiga ning Eesti 200 2,1 protsendiga.

Populaarsuselt kolmandaks tõusnud Reformierakonna toetus on alates eelmise aasta lõpust kasvanud 3,5 protsendipunkti võrra. EKRE toetus langes aga nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas.

Erakondade toetuse muutus Autor/allikas: Norstat Eesti AS

Liidrikohta hoidva Isamaa ja teist kohta hoidva Keskerakonna toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 16,8 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 72,8 protsenti vastajatest.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. detsembrist kuni 24. jaanuarini ning kokku küsitleti 4002 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 29.12-03.01, 05.01-11.01, 12.01-18.01 ja 19.01-24.01 ning nendele vastas kokku 4002 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,63 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,53 protsenti.