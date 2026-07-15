Norstat: SDE kaotas nädalaga toetust

Parteide populaarsustabelis kolmandal kohal olev Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) kaotas ning kahel esimesel real olevad Isamaa ja Keskerakond suurendasid viimasel nädalal oma toetust, selgus MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös korraldatavas iganädalase küsitluse kolmapäeval avaldatud tulemustest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,6 protsenti, Keskerakonda 22,5 protsenti ning sotsiaaldemokraate 13,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. Neljandal kohal on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE), mida toetab 13,6 protsenti kodanikest.

Esinelikule järgnevad Reformierakond (12,4 protsenti), Parempoolsed (6,2 protsenti) ja Eesti 200 (1,7 protsenti).

Reitingutabelis hoiavad kindlalt esimest ja teist kohta vastavalt Isamaa ning Keskerakond. Kahte erakonda lahutab 4,1 protsendipunkti ning mõlema erakonna toetus on püsinud viimastel nädalatel pigem stabiilsena. Neile järgneb SDE, mille toetus näis veel nädal tagasi olevat tõusutrendis, kuid viimaste tulemuste põhjal on see langenud 1,5 protsendipunkti võrra. Seetõttu on erakonna toetus nüüd praktiliselt samal tasemel EKRE-ga, kommenteeris Norstat.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,1 protsent ning riigikogu opositsioonierakondi 76,4 protsent vastajatest.

Toetus valitsuserakondadele juuli keskel. Autor/allikas: Norstat/MTÜ Ühiskonnauuringute instituut

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 8. juunist kuni 13. juulini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Tulemuste presenteerimisel on Ühiskonnauuringute Instituut ja Norstat keskendunud viimase nelja nädala koondtulemusele, mis tähendab, et valimiks kujuneb vähemalt 4000 inimest, millest on erakondade suhtelise toetuse arvutamisel välja arvatud erakondliku eelistuseta valijad.

Norstat viis küsitlused läbi ajavahemikel 08.06-14.06, 15.06-20.06, 29.06-05.07 ja 06.07-13.07 ning nendele vastas kokku 4000 18-aastast ja vanemat Eesti kodanikku.

Valimi võimalikult esindusliku jagunemise eesmärgil teostati küsitlused kombineeritud meetodil – telefoniküsitluses ning veebiküsitluses, kus telefoniküsitlusele vastanud moodustavad valdava enamuse. Valimi andmed on tulemuste esinduslikkuse tagamiseks kaalutud vastavaks valimisõiguslike kodanike proportsionaalsele jaotusele peamiste sotsiaaldemograafiliste tunnuste alusel.

Maksimaalne veamäär sõltub suurima grupi proportsiooni suurusest. Antud küsitluses oli suurimaks grupiks Isamaa toetajad ning sellisel juhul on veamäär +/-1,65 protsenti. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks Eesti 200 puhul +/-0,48 protsenti. Sellisel kujul erakondade toetusprotsentide arvutamine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.