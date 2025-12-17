Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Ligi ja Tsahkna

Riigikogu infotunnis osalevad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, rahandusminister Jürgen Ligi ja välisminister Margus Tsahkna.

Haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes Kristina Kallas vastab küsimustele, mis käsitlevad õigussüsteemi mõjutamist, tarka riiki, õpetajate karjäärimudeliga seonduvaid muudatusi, olukorda riigis, energiamajanduse arengukava, segadusi ja hankeid RKIK-is, kutsehariduse tulevikku, demograafilist kriisi ja pikka plaani.

Rahandusminister Jürgen Ligile esitatav küsimus käsitleb valitsuse otsuseid.

Välisminister Margus Tsahkna vastab küsimusele, mis puudutab professionaalset välispoliitikat.