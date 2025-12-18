Pankrotistumine ei ole takistanud Regional Jetil edasi tegutseda

Ehkki Xfly kaubamärki kasutanud Regional Jet läks juba veebruaris pankrotti, on ettevõttel äriregistri kohaselt senini mitukümmend töötajat ning kehtib ka nende hooldusorganisatsiooni sertifikaat. Pankrotihaldur Kristo Tederi sõnul tuleb organisatsiooni säilitada kuni viimase lennuki müümiseni.

Mullu novembris esitasid Nordic Aviation Group ja selle tütarettevõte Regional Jet pankrotiavalduse. Tänavu jaanuaris kuulutaski kohus Nordica pankroti välja ning veebruaris järgnes sellele brändinime Xfly kasutanud Regional Jeti pankrotiotsus.

Ehkki võiks eeldada, et pankrotistunud ettevõte ei saa äritegevust jätkata, näitab äriregister, et Regional Jeti puhul see nii ei ole. Üle 244 000 euro suuruse maksuvõlaga ettevõttel oli selle aasta kolmandas kvartalis 92 514 eurot käivet ja 21 töötajat.

Lisaks on Regional Jetil kehtiv hooldusorganisatsiooni sertifikaat, mida on transpordiamet viimati uuendanud tänavu juunis ehk mitu kuud pärast pankroti väljakuulutamist.

Transpordiameti lennukõlblikkuse osakonna juhataja Ivo Tolga ütles ERR-ile, et ettevõtte pankrot ei tähenda automaatselt selle tegevuse täielikku lõppemist.

"Pankrotimenetluse käigus võib ettevõte jätkata piiratud ulatuses tegutsemist pankrotihalduri järelevalve all. Regional Jet OÜ puhul on jätkuv tegevus seotud õhusõidukite lennukõlblikkuse säilitamisega," sõnas Tolga.

Õhusõidukite lennukõlblikkuse tagamine eeldab kehtivate sertifikaatide olemasolu ning need peavad Tolga kinnitusel ka pankrotimenetluse ajal lennundusohutuse nõuetele vastama. Sel põhjusel kohandatigi veel tänavu 26. juunil, mitu kuud pärast pankroti väljakuulutamist Regional Jeti hooldusorganisatsiooni sertifikaati.

Tolga ütles, et transpordiamet on järelevalve käigus veendunud, et Regional Jetil on piisav personal ja vajalikud vahendid ning nõuetele vastavus on tagatud.

Regional Jeti pankrotihaldur, vandeadvokaat Kristo Teder rääkis, et

ettevõttel oli makseraskuste tekkimise ajal registris kaks lennukit CRJ. Enne pankroti välja kuulutamist alustati esimese lennuki lammutamist ning sellest saadud varuosad on müüdud pankrotivarana. Teine lennuk otsustati müüa sellises seisukorras, nagu see on ehk ilma mootoriteta.

Nimelt kasutas Regional Jet Transpordi Varahalduselt (TVH) renditud mootoreid, mis viimasele tagastati. Pankrotihaldur märkis, et lennunduses pole selles, kui lennuki ja selle mootorite omanik ei lange kokku, midagi erakordset.

"Paljudel juhtudel mootoreid ja ka telikuid renditakse," lisas Teder, kuid tõdes, et mootorite puudumine on mingil määral lennuki müügiprotsessi mõjutanud.

Samaaegselt Regional Jetiga alustas TVH varem Nordica ja Regional Jeti kasutuses olnud seitsme sama tüüpi lennuki müügiga.

Äriregistri andmete kohaselt on Regional Jet maksnud selle aasta kolmandas kvartalis ligi 168 000 eurot tööjõumakse. Kui selle põhjal 21 töötaja keskmine palk arvutada, oleks tegu soliidse summaga, kuid Tederi sõnul ei peegleda tööjõumaksud üksnes palkadelt makstud makse.

"Osa töötajaid, kelle kaasamine ei olnud lennuki müügiprotsessis vajalik, on koondatud varem ja neile on makstud seaduses ettenähtud koondamistasu, mis sisaldub varasemas maksuarvestuses," lausus pankrotihaldur.

Mitmekümne töötaja jätkuvat palgalolekut selgitas ta sellega, et kuna lennuki müügiks on tarvis jätkuva lennukõlbulikkuse säilitamise organisatsiooni (CAMO) ja vastava sertifikaadi olemasolu, tingib see omakorda vajaduse täita teatud ametikohad vajaliku kvalifikatsiooniga lennundusinseneridega.

"Organisatsiooni säilitamisega on kaasnenud vältimatult tööjõukulud. Lennundusinseneride puudumisel ei oleks lennuk ega ka selle varuosad müüdavad ja neil oleks sellisel juhul vaid vanametalli väärtus," selgitas Teder.

Lennuki müügitehing tuleb lepingu kohaselt lõpule viia selle aasta lõpus ning Teder märkis, et neil päevil tehakse selleks vajalikke inspekteerimistoiminguid, mistõttu on töötajad saanud koondamisteated.

Pankrotimenetluses on praeguseks koostatud esialgne võlausaldajate nimekiri, millele vastuväidete esitamise tähtaeg on jaanuari keskel.