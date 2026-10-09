Transpordi Varahalduse lõpetamine toob järgmisel aastal riigieelarvesse 25 miljonit

Tuleval aastal laekub riigikassasse 25 miljonit eurot, mis seisab praegu lõpetamisele mineva riigiettevõtte Transpordi Varahaldus pangakontodel. Riik jääb ka üleval hoidma Transpordi Varahalduse kokku üle kuuekümne miljoni euro ulatuvaid nõudeid pankrotistunud Nordica ja selle tütarfirma Regional Jet vastu.

Valitsus teeb lähinädalatel otsuse, millega annab taristuminister Kuldar Leisile volituse osaühingu Transpordi Varahaldus lõpetamiseks.

Põhimõttelise otsuse Nordicale lennukeid rentinud Transpordi Varahalduse likvideerimiseks tegi valitsus juulis.

Transpordi Varahalduse varad ehk seitse lennukit ja varuosad on müüdud, ettevõte on võlavaba ja selle pangakontodel seisab 25 miljonit eurot.

Taristuminister Kuldar Leisi sõnul ei jää see summa ettevõtte likvideerimisel automaatselt tema vastutusvaldkonda.

"Transpordi Varahalduse likvideerimisjaotiseks jääb ligikaudu 25 miljonit eurot ja see läheb riigikassasse. Kuidas seda raha tulevikus kasutatakse, ei ole praegu teada, sest seda otsustab riigi rahavooge juhtiv rahandusministeerium. Ehk sellel rahal ei ole silti küljes," ütles Leis.

Transpordi Varahaldusel on ühtlasi üleval nõuded pankrotistunud Nordica ja selle tütarettevõtte Regional Jet vastu.

Nordicalt nõutakse pankrotimenetluses 35,7 miljonit eurot ja Regional Jetilt 27,5 miljonit eurot.

Kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu ütles läinud aasta lõpus, et sisuliselt on riigil nende nõuetega kolm valikut: kas müüa, kuulutada laekumine ebatõenäoliseks või jääda neid üleval hoidma.

Leisi sõnul on ka nõuete asjus nüüdseks otsus tehtud.

"Plaan on selline, et kuni käib Transpordi Varahalduse likvideerimine, on need nõuded veel Transpordi Varahalduses. Sealt lähevad nad üle riigile mittevaralise likvideerimisjaotisena. See tähendab, et riik – kas rahandusministeerium või kliimaministeerium – jääb neid nõudeid haldama, kuni nende kahe firma pankrotimenetlus lõpetatakse. Ehk meil ei ole kavatsust neist nõuetest loobuda, vaid riik ise jätkab sissenõudmist," rääkis Leis.

Transpordi Varahalduse likvideerimisprotsess võib Leisi hinnangul aega võtta üheksa kuni kaksteist kuud.

"On lihtsalt juriidilised käigud, mis on vaja teha, aga ei midagi spetsiifilist," selgitas Leis.