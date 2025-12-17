Fotod: Võrumaal alustati esimeste kaitsepunkrite paigaldamisega

Kolmapäeval alustati Võrumaal esimese viie punkri paigaldamisega, mis on osa Balti kaitsevööndi loomisest.

Järgmise etapina rajatakse lähikuudel veel 23 punkrit, mis on mõeldud sõjalises konfliktis elavjõu kaitseks suurtükimoona otsetabamuste eest. Kokku on plaanis 2027. aasta lõpuks paigaldada Kirde- ja Kagu-Eestisse kuni 600 punkrit.

Kaitseväe peastaabi pioneeriinspektor kolonelleitnant Ainar Afanasjev märkis, et punkrite ja kraavide asukohtade hoolikas valik oli äärmiselt oluline, et need sobituks kaitseväe kaitseplaanidega ja maastiku eripäradega. "On vajalik, et need otsused on läbi mõeldud ja üksustega kooskõlas," lisas ta.

Afanasjevi sõnul on punkrid mõeldud ennekõike elavjõu kaitseks Venemaa Föderatsiooni relvajõududes laialdaselt kasutatava 152 mm suurtükimoona otsetabamuste eest.

Lähiajal on plaanis alustada ka 3,4 kilomeetri pikkuse tankitõrjekraavi rajamisega. Kokku on kavas ehitada kuni 40 kilomeetrit tankitõrjekraave.

Terviklik Balti kaitsevöönd valmib hiljemalt 2027. aasta lõpuks.