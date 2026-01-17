X!

Pevkuri sõnul võiks Balti kaitsevööndi edenemise tempo olla kiirem

Eesti
Eesti piir.
Eesti piir. Autor/allikas: PPA
Eesti

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et tema hinnangul võiks Balti kaitsevööndi valmimise tempo olla kiirem. Tema sõnul on vaja lahendada väljakutsed riigiametite sees, et piiritsooni läheduses oleks võimalik punkreid rajada.

"Ma olen rahul sellega, et need tegevused, mis me eelmisel aastal pidime ära tegema – mis puudutab eelpaigutamist, tõkestusvahendite ostmist, punkrite valmimist –, et see punkrite nii-öelda disain ja need lahendused said läbi käidud. Tõsi, kogu see tempo võiks olla kiirem. Aga noh, me ka selgelt näeme, et meil on siin teatud väljakutsed ka riigiametite sees," kommenteeris Pevkur.

"Me peame politsei- ja piirivalveametiga leidma lahenduse, kuidas piiritsoonis sees või piiritsoonile väga lähedal oleks võimalik punkreid rajada ja tõkestuskraavi rajada. Nii et siin kindlasti ka riigiametite vahel tuleb veel tööd teha. Aga rahad oleme ära planeerinud. Eelmise aasta otsus viiele protsendile kaitsekulu viia on andnud võimaluse ka vajalikud otsused teha," lisas ta.

Pevkur märkis, et ka Euroopast on võimalik täiendavalt raha idapiiri kaitseks saada.

"Need tegevused on kõik olnud head. Aga loomulikult, kui me vaatame seda, et kui me nüüd peame näiteks ka kaitsekraaviga minema piirijoonest natukene kaugemale, siis me peame hakkama eramaid rohkem omandama ja kindlasti see on üheks riskifaktoriks, mis võib kogu ajakava mõjutada," sõnas Pevkur.

"Nii et eks meil on riske, aga need riskid on kõik teadvustatud, nendega me tegeleme ja loodame ka jõuda positiivse lahendini. Ja see aasta niikuinii oli planeeritud kõige suuremahulisem osa kaitseliini rajamisest ehk ka rahaliselt, nii et see aasta peab oluliselt rohkem juhtuma," lausus Pevkur.

Maaomanikega on vaja kokkuleppele jõuda

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu ütles samuti, et ta oleks oodanud, et ehitus oleks kiiremini edenenud.

"Oleks tahtnud, et kiiremini edeneks. Loomulikult, nagu alati, on seal teatud probleemid kuni selleni välja, et seal on eramaad, mis nii on olnud seoses omandireformiga 1990-ndate algusest peale, kus inimesed said maid tagasi kuni kontrolljooneni peaaegu Kagu-Eestis. Ja kui nüüd on küsimus, et rajada see tankitõrjekraav kümne meetri kaugusele piiritarast, et seal vahel saaksid piirivalvurid patrullida, siis see on juba kellegi maa peal," rääkis Stoicescu.

"Seda olukorda ei osatud 1990-ndate alguses ette näha. Samas neid maaomanikke, kellest me räägime, ei ole tohutult palju. Aga neid on. Me oleme õigusriik ja peame aktsepteerima inimeste omandit ja igaühega peab eraldi läbi rääkima," lisas ta.

"Seal on vaja leida võimalusi, kuidas seda teha. Aga üldiselt ma väga loodan, et kõik läheb sellises tempos nagu meile räägiti," ütles Stoicescu.

Kaitseväe ja RKIK esindajad esitlesid esmaspäeval koos kaitseministriga riigikaitsekomisjonile Balti kaitsevööndi projekti hetkeseisu. Sealhulgas esitleti valminud töid, projektiga seotud hangete olukorda ning käsitleti ka projekti lähituleviku vaadet.

"Ettekande täielik sisu ja detailid pole avalikud, kuid saame välja tuua, et praeguseks hetkeks on Võrumaale paigaldatud esimesed punkrid, mis on toimunud järk-järgult ning mille põhjal saadakse tagasiside ka lõpptulemuse sobilikkuse kohta. Samuti on rajatud ka esimene 500 meetri pikkune lõik kaitsevööndile rajatavast tankitõrjekraavist," ütles teavitusspetsialist Kristjan Halg.

"Lisaks on komplekteerimisel hulgaliselt ladustamisalasid, mille jaoks vajalikud vahendid soetatud ja asuvad eelladustamisealadel ning toimunud hankeid nii materjalide kui maakasutuse osas," lisas Halg.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

ela kaasa!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:30

TÄNA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma

08:15

Pevkuri sõnul võiks Balti kaitsevööndi edenemise tempo olla kiirem

08:05

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

07:46

Ukraina delegatsioon peab laupäeval läbirääkimisi USA-ga

07:23

Kassett püsib Eesti muusikas väikese, kuid viimasel ajal kasvava formaadina

06:53

FT: Trump kaalub Gaza eeskujul Ukrainale rahunõukogu loomist

06:42

Trump nimetas Blairi ja Rubio Gaza sektori rahunõukogusse

06:11

Jüri Käo: valitsus tahab Eesti majandust ilusamaks rääkida

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.01

Saksamaa blokeeris varilaevastiku tankeri sisenemise Läänemerele

16.01

Võrratu Niina Petrõkina krooniti teist aastat järjest Euroopa meistriks Uuendatud

16.01

Sõja 1423. päev: Zelenski sõnul tõestab Venemaa, et ei taha kokkuleppeid Uuendatud

16.01

Ermits sõitis Ruhpoldingis karjääri parima sprindivõistluse Uuendatud

16.01

USA poolt hõivatud kuues naftatanker sõitis Vene lipu all

16.01

Suplejate nuhtlus hoiab Eesti põhjarannikut jäävabana

16.01

Pevkur: Eesti sõdurid ei lähe Gröönimaale, et ameeriklastega võidelda Uuendatud

16.01

WSJ: islamirežiim mattis Iraani infosulgu ja korraldas ulatusliku veresauna

16.01

Tänavuse gripiepideemia taga on tugevasti muteerunud viirusvorm

15.01

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

ilmateade

loe: sport

08:30

TÄNA OTSE | Vennad Selevkod lähevad vabakavas medaleid püüdma

08:05

Vaaks uuendas võidumängus punktirekordit

00:45

Petrõkina: teadsin juba kava lõpetades, et sellest piisab võiduks

00:32

VIDEO | Kahekordne Euroopa meister Petrõkina sai taas kuldmedali kaela

loe: kultuur

07:23

Kassett püsib Eesti muusikas väikese, kuid viimasel ajal kasvava formaadina

16.01

Lätis tähistatakse Raimonds Paulsi 90. sünnipäeva

16.01

ERM-is avatud näitus jutustab loo looduslikest tekstiilvärvidest Eestis

16.01

Docpoint toob Eesti vaatajate ette möödunud dokiaasta paremiku

loe: eeter

16.01

Anni Anete Mõisamaa: Tallinna loomade varjupaigas ei ole ühtegi koera

16.01

Kiwa: ma olen kõige suurem "Hukkunud alpinisti hotelli" fänn

16.01

Habemeajaja: korduvalt kasutatud ühekordne žiletitera tekitab põletikke

16.01

Lumehanges valmiv kreemjas lumejäätis valmib vaid paarikümne minutiga

Raadiouudised

16.01

Kaitsevaldkonna esindajad Kallase keeleettepanekut ei toeta

16.01

Narva muuseum alustas tööstuspärandi avahoidla rajamist

16.01

Päevakaja (16.01.2026 18:00:00)

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 15:00:00)

16.01

Tartu hoiu-laenuühistu otsib likviidsusmuredele lahendusi

16.01

Laupäeval sajab kohati lund, lörtsi või jäävihma

16.01

Raadiouudised (16.01.2026 12:00:00)

16.01

Presidendivalimiste korra põhimõtteline muutmine jääb tulevikku

16.01

Ida-Viru kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul jäid pea pooled kohad täitmata

16.01

Soomaa rahvuspargis avatakse uus külastuskeskus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo