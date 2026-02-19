RKIK kuulutas välja hanke kaitsevööndi punkrite soetamiseks

Eeldatav maksumus Balti kaitsevööndi puhul on 60 miljonit eurot, selleks aastaks on eraldatud ca 30 miljonit, ütles RKIK-i pressiesindaja Krismar Rosin.

Esimese 28 punkri elemendid on Eestisse juba kohale jõudnud ning nendest üheksa punkrit on Kagu-Eestisse paigaldatud. Edasi liigub RKIK järgmiste punkrite paigaldamisega Kagu- ja Kirde-Eestis.

"Esimesed Balti kaitsevööndi punkrid on juba tarnitud ning nende paigaldamine käib Kagu- ja Kirde-Eestis järk-järgult. Saadud kogemused annavad meile kindluse liikuda nüüd edasi suuremahulise punkrite hankega," kommenteeris RKIK asejuht Asko Kivinuk.

Eesti on praeguseks paigutanud kõik soetatud tõkestusvahendid eelladustusaladele, paigaldatud on esimesed punkrid ning tööd jätkuvad tõkestuskraavi rajamisega.

RKIK-i eesmärk on Balti kaitsevöönd praegu otsustatud mahus saada valmis 2027. aasta lõpuks.

Balti kaitsevöönd on Eesti, Läti ja Leedu ühisalgatus, mille eesmärk on seisata vastase võimalik sõjaline rünnak riigipiiri esimestest meetritest.