FBI asedirektor Dan Bongino paneb jaanuaris ameti maha

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) asedirektor Dan Bongino teatas, et paneb jaanuaris ameti maha. Bongino on ametis olnud kõigest üheksa kuud, mille jooksul tülitses ta nii justiitsministeeriumi kui ka oma agentuuri töötajatega.

Endine konservatiivne saatejuht Bongino tänas president Trumpi ja teatas, et lahkub jaanuaris FBI-st. Trump ütles veidi varem, et Bongino soovib naasta oma eelmise töö juurde.

Saatejuhina kritiseeris Bongino järjepidevalt FBI-d, nimetades seda korrumpeerunud agentuuriks. Tema ning direktor Kash Pateli juhtimisel vallandati FBI-st mitu kogenud töötajat ning agentuur hakkas aktiivselt ellu viima Trumpi tegevuskava.

Patel tänas Bonginot tema töö eest ning ütles, et tänu temale on riik turvalisem. Bongino astus ametisse märtsis ning oli esimene FBI asedirektor, kes polnud varem agentuuris karjääri teinud.

Ta on varem töötanud New Yorgi politseijaoskonnas ja salateenistuses. Hiljem juhtis Bongino omanimelist taskuhäälingusaadet, mille sotsiaalmeedia postitused tõmbasid sageli rohkem tähelepanu kui Fox Newsi ja CNN-i postitused kokku.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et juba augustis sai selgeks, et Bongino lahkub agentuurist. Valge Maja nimetas toona FBI asedirektoriks Missouri osariigi endise peaprokuröri Andrew Bailey. Tegemist oli ebatavalise sammuga, kuna tavaliselt on FBI-l vaid üks asedirektor.