Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

Neljapäeval kohtusid Eesti piiriesindaja ja piiriesindaja asetäitja Venemaa piiriesindusega, kes saatsid enda poolt piiriesindaja asetäitja.

Kohtumise eesmärk oli küsida selgitusi kolmapäevase ebaseadusliku piiriületuse kohta.

Kuigi Vasknarva muul on ajutise kontrolljoone kulgemise järgi Eesti territoorium ja piirivalvurite liikumine seal on seireseadmetega fikseeritud, ei tunnistanud Venemaa piiriületust.

PPA peadirektori asetäitja piirivalve alal Veiko Kommusaar sõnas, et kohtumise iseloom oli sarnane poide varastamise järel toimunud kohtumisele.

"Vene pool ei olnud valmis esitama omapoolseid täiendavaid andmeid või argumente, samuti ei tunnistanud nad omapoolselt ajutise kontrolljoone ületamist. Kuna kohtumisel osalenud piiriesindaja asetäitja viitas korduvalt, et tal puudub volitus ja pädevus olulistele küsimustele vastata, siis tegime ettepaneku viia küsimused järgmisele tasemele," ütles Kommusaar.

Väisminister Margus Tsahkna sõnul on küsimust keeruline lahendada.

"Ma ei näe täna seda, et mingisugust piirilepet Eesti ja Venemaa vahel tegelikult sõlmitakse ja ratifitseeritakse ja need ohud jäävadki üles ning Venemaa kindlasti kasutab selliseid võimalusi. Meie asi on lihtsalt olla väga selge, et mis on meie territoorium, mis on Venemaa territoorium ja hoida need olud kontrolli all ja mitte provokatsioonidele ka alluda," lausus Tsahkna.

PPA seirab olukorda Vasknarva muulil ja Narva jõel. Üldine olukord jõepiiril on tavapärane. Kohtumine toimus Venemaa poolsel jõekaldal.

Kolmapäeval enne kella 10 hommikul tuvastasid Ida prefektuuri piirivalvurid seirekaameraga Venemaa piirivalvurite liikumise hõljukiga Narva jõel Vasknarva muulil.

Hõljuk peatus muuli juures ning sellest väljus kolm piirivalvurit, kes liikusid jalgsi mööda muuli. Selle käigus ületasid Venemaa piirivalvurid kontrolljoont suunaga Venemaalt Eestisse ning tagasi muuli Venemaa poolsesse kaldasse. Pärast seda naasid piirivalvurid oma hõljuki juurde ning liikusid sellega Venemaa poolsesse kaldasse.

Kui muidu kulgeb kontrolljoon Narva jõe keskel, siis Vasknarva kandis läheb piir Narva jõe idakaldalt. Autor/allikas: Taavi Pae, Ago Tominga

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgel kirjeldas, et piirivahejuhtumile reageeris mitu Eesti piirivalvepatrulli.

"Sündmustik on fikseeritud seireseadmetega ning tegime muulil ka esmase kontrolli. Selgituste saamiseks on loodud ametlik kontakt Vene Föderatsiooni piiriesindusega," ütles ta.

Ida prefektuur suurendas ka patrullide väljapanekut, et olla valmis reageerima täiendavatele juhtumitele.

PPA video piiririkkumisest: