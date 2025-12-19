Galerii: Selisoo matkarada on osaliselt vee all

Alutaguse rahvuspargis asuva populaarse Selisoo loodusraja üks lõik on vee all ja seda on ohtlik läbida.

Vee all on lõik laudteest, mis kulgeb nelja kilomeetri pikkuse loodusraja keskel asuva Suurlauka juures. Vesi on tõusnud mitte ainult selle tõttu, et käesoleva aasta lõpp on looduses veerohke, vaid ka selle pärast, et Selisoo rabas tehtud tööde käigus peatati soost vee väljavool ja taastumas on Suurlauka veetase.

Kevadel on RMK-l plaanis loodusrada tõsta Suurlauka juures praegusest asukohast kümme meetrit kõrvale kuivemasse kohta.

Kuna loodus on veerohke, palub RMK mitte ainult Selisoo, vaid ka teistele matkaradadele minna soovijatel enne kodust välja minemist vaadata nende kodulehelt, mis seisukorras üks või teine rada on.