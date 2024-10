RMK soovib päästa Selisood kuivamisest paisude ehitamisega

Selisoost on aja jooksul veetud välja turvast ja sinna on rajatud kuivenduskraave. Soost vee väljavoolu peatamiseks ehitab RMK Selisoo äärtesse paise. Kuna mahukad kaevetööd käivad Alutaguse rahvuspargis, on töid tehes vaja olla eriti tähelepanelik.

"Paise tehakse üle 500, need on 3 kui 45 meetri pikkused. Peame jälgima, et paisud oleks õigete mõõtmetega ja et kasutataks ettenähtud trasse. Ning paisude juures peab jälgima, et paisudest ei hakkaks vesi üle ega ka ümbert voolama," ütles RMK looduskaitse tööjuht Märt Reha.

Tööde tulemuslikkus on seotud Selisoo naabruses asuva Estonia põlevkivikaevandusega.

"Ilmselt kõige suurem kasu ilmneb alles siis, kui kaevandamine on lõppenud. Aga me loome eeldused selleks, et veerežiim saaks taastuda," lausus RMK looduskaitsespetsialist Helen Tuusti.

Lisaks paisude rajamisele korrastatakse osaliselt Selisoo enam kui nelja kilomeetri pikkuse matkaraja laudteed. Seega peavad sealsel populaarsel, peamiselt rabaosas kulgeval rajal liikujad paari kuu jooksul arvestama ehitustöödest tingitud ebamugavustega.

"Rada rekonstrueeritakse praegu umbes 750 meetri ulatuses. Ehk me võtame vana raja üles ja tõstame ka osaliselt uuemat rada, mis on Suurlauka ääres, sest me loodame, et Suurlauka veetase tõuseb, kuid siis saaks rada üle ujutatud. Me teeme selle kõrgemaks," lausus Tuusti.

Sel sügistalvel Selisoos euroraha toel toimuvate tööde maksumus on üle 340 000 euro.