Seiklushuvilised inimesed võivad Ida-Virumaal matkates sattuda sinakasrohelise veega settetiikidele, mille tekkepõhjuseks on miljonid kuupmeetrid kaevandustest välja pumbatud vett.

Eesti Energia maavarade valdkonna keskkonnajuhi Kalmer Sokmani sõnul on huvilistele ohutumad Estonia kaevanduse settebassenid, sest Narva karjääri territooriumil uidates võib mäemasinatele jalgu jääda.

Erinevalt Narva elektrijaamade tuhaväljade settebasseinides olevast leeliselisest veest kaevandustest välja pumbatav vesi tervisele ohtlik ei ole. "Keemilise koostise poolest ta joogiks kõlbaks, aga kuna settebassein asub väljas, siis kolibakterite eest tuleks hoiduda," ütles Sokman, kes toonitas, et vees on keelatud autosid pesta.

Settebasseinides loodusesse pääsemist ootav vesi pakub päikesepaistelise ilmaga oma sinakasrohelise värvusega lummavat vaatepilti.

"Vees on päris palju lubjakivi osiseid, kaltsiidi mineraale. Ning sinise taevaga ja õige nurga alt paistva päiksega ta paistabki sinakas," rääkis Kalmer Sokman.

Enamik settebasseinidest asub kohtades, kuhu matkasellid tavaliselt ei satu. Üks neist asub endise Illuka valla territoorimil. Anette Ahu avastas koha tänu sõbrannale. "Ma kaardi pealt vaatasin ja päris täpselt ei teadnud, mis asi see on, ning ükskord mulle sõbranna näitas seda järve. See oli nii sinine ja hakkas mulle meeldima ja nüüd käin iga kord siin," ütles Ahu.

Looduses valitseva tasakaalu rikkumisest tekkinud settebasseinidest on parima ligipääsetavusega Selisoo matkaraja lähistel asuv Milloja settebassein, mille all 60 meetri sügavusel kaevandataksegi põlevkivi.

Kokku on Eesti Energial 16 settebasseini: Estonia kaevanduse jaoks on tehtud üks maa alla ja viis maa peale ning Narva karjääris on kümme settebasseini.