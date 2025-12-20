Ida-Virumaal mõõtsid abipolitseinikud kiirust

Abipolitseinikele laienes õigus kiirust mõõta eelmise aasta teises pooles. Politseinikele ja abipolitseinikele kehtivad kiiruse mõõtmisel samasugused nõuded.

Politsei sõnul on paljud siiani üllatunud, nähes kiirust mõõtvat abipolitseinikku.

"Abipolitseinikest on kiiruse mõõtmise pädevus ainult nendel, kes on vastava koolituse läbinud ehk nemad saavad seda täie õigusega teha," ütles politsei- ja piirivalveameti Kohtla-Järve piirkonna grupijuht Anna Tihhomirova.

Abipolitseinik Aigar Kägu sõnul läbis ta kiiruse mõõtmiseks vajaliku koolituse, et saaks veel rohkem panustada ühiskonna turvalisusesse. Tema kinnitusel kutsub politsei nähtaval olek liiklejaid korrale.

"Täna mitu korda siinsama märgi juures oli kiirus 70, aga niipea kui meid nägid, tõmmati kiirus 45 ja 40 peale. Ikka väike hirm on inimestel. Keegi trahvi saada ei taha, sest trahvid on suureks läinud. Ikka hoitakse oma raha kokku," rääkis Kägu.

Laupäevasel kiiruskontrollil rikkujatele trahvi ei tehtud, küll aga viidi nendega läbi selgitav jutuajamine.

Tihhomirova täheldas, et inimesed suhtusid asjasse erinevalt. "Paljud kiirustavad ja siis neile ei meeldi, et me üritame nendega rääkida, et panna neid mõtlema. Aga mõned ütlevad aitäh, et pöörasime tähelepanu, ja sõidavad rahulikult edasi," märkis ta.

Laupäevase abipolitseinike kiirusemõõtmise reidi kohta jagas politsei mitu päeva varem infot sotsiaalmeedias.

Politsei sõnul on üks sellise teavituse eesmärke saada inimestelt vihjeid, millistel kohtadel tasub silma peal hoida.