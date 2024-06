Siseministeerium soovib lubada abipolitseinikud kiirusületajaid ohjeldama

Kui varem said sõidukiirust mõõta ja piirkiiruse ületajaid kinni pidada vaid politseiametnikud, siis nüüd on siseministeeriumis valmimas abipolitseiniku seaduse eelnõu, mis võimaldaks tulevikus suurendada vabatahtlike ülesandeid, seal hulgas kaasata neid liiklusjärelevalvesse.

"See muudatus on PPA jaoks kindlasti üks oluline samm edasi selleks, et abipolitseinikud saaksid politseiniku kõrval olla võrdväärne partner. Ta võib ka seda tähendada, et me saame rohkem nii-öelda väljapanekut tekitada ehk siis rohkem väljasolevaid patrulle tekitada, kuna siis neid täisväärtuslikke töövõimelisi tööpaare tekib rohkem," rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Heiko Mihkelson.

Tulevikuplaanid abipolitseinikele ülesannete juurde andmiseks on veelgi suuremad.

"Selleks on tegelikult siis siseministeeriumis praegu ka menetluses seaduseelnõu, mis seda abipolitseiniku tegevuse ulatust olulisel määral laiendab," ütles Mihkeslon.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Nurmely Mitrahovitš tõi välja, et praegu töötavad abipolitseinikud peamiselt patrullis. Kavandatava abipolitseiniku seaduse eelnõu järgi hakkaksid vabatahtlikud tegelema ka tegevus- ja relvalubadega ning migratsiooni üle valvamisega. Muutub ka väljaõpe.

"Me tahamegi anda abipolitseinikele ühelt poolt nagu võimaluse politsei- ja piirivalveametit abistada peaaegu kõikides politsei tööliinides. Kogu abipolitseinike õpe lähebki üle sisekaitseakadeemiale ja hakkab olema sarnane politseiharidusega," ütles Nurmely Mitrahovitš.

Kavandatava seaduse järgi saaksid abipolitseinikud tulevikus reageerida teatud olukordadele ka siis, kui patrullid on hõivatud. Samas rõhutas ministeerium, et abipolitseinik ei hakka kunagi asendama politseid.

Kõige varem hakkab abipolitseinike seadus kehtima 2026. aastal.