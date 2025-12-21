X!

Motoklubi Alempois liikmed jagasid lastele jõulukommi

Eesti
Türi motoklubi Alempois liikmed osalesid juba 11. korda Eesti motoklubide kommide jagamise aktsioonis.
Vaata galeriid
9 pilti
Eesti

Jõulude ootuse aeg on ka aeg head teha. Nii on motoklubid üle Eesti käinud jõulupühade eel lastele ja eakatele inimestele kommi jagamas. Pühapäeval jagasid Türi motoklubi Alempois liikmed kommipakke Türil, Taikses ja Oisus.

Motoriseeritud jõuluvanad on lahke rahvas – kingitusi jagub kõigile kohaletulnud lastele, isegi laulusalmi alati ei küsita.

Pühapäeval enne pimeduse saabumist koguneti klubi maja hoovile, sealt sõideti külgkorviga mootorrataste kolonnis Türi keskväljakule kommipakke jagama. Tänavu pakkisid motoklubi Alempois liikmed lastele jagamiseks tuhat kommikotti.

Motoklubi Alempois eestkõneleja Martin Kruus ütles, te motoklubi on komme jaganud juba 11 aastat ja kommid hangib klubi ise koos sõprade toetusega.

Motomeeste aktsiooni algataja Uno Kadakas ütles, et kuna leidus motomehi, kes tahtsid aidata ja tänu sellele läkski asi üle-Eestiliseks. Näiteks jagati komme Põhja-Pärnumaal, Tallinnas ja Türil.

"Sõidame Türi linna vahel ringi ja põhimõtteliselt saab kommipaki iga laps, kes tuleb luuletust lugema," motoklubi Alempois perenaine Merike Randmäe.

"Tore on ju lastele head teha. Seda rõõmu ja sära laste silmis on ju tore vaadata," lisas ta.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:09

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

18:44

Motoklubi Alempois liikmed jagasid lastele jõulukommi

18:43

Eesti ostab vähemalt kuus Lõuna-Koreas toodetud Chunmoo mitmikraketiheitjat Uuendatud

18:40

Motoklubid jagavad jõulude eel kommi

18:40

USA konservatiividele on olulisimad teemad majandus, elukallidus ja immigratsioon.

18:38

Metsa klubi viigistas tabeli punase laternaga

18:20

Päevakaja (21.12.2025 18:00:00)

18:17

Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

18:12

VIDEO | Maksim Paskotši tegi taas Belgia tippklubi vastu skoori

17:40

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

07:53

Tallinna Ülemiste keskuses toimus plahvatus Uuendatud

15:23

Peaprokurör: Ülemiste keskuse plahvatuse korraldas 60-aastane Tallinna mees Uuendatud

13:07

Putin on valmis Macroniga Ukraina sõja teemal kõnelusi pidama Uuendatud

18:17

Venelased küüditasid Sumõst üle 50 inimese, ukrainlasi evakueeritakse piirkonnast Uuendatud

20.12

Avalikud isikukoodid aitavad kaasa kelmide tegevusele

20.12

Pangaliit kaalub pettuste tõkestamiseks ülekannetele "rahunemispausi"

20.12

Eestis jõuab üha enam kasutusele 8-ga algavaid telefoninumbreid

19.12

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

20.12

Tõnis Niinemets: mõni hea nali jääb praegu ilmselt tegemata, sest on hirm

20.12

Avarii tõttu rivist väljas olevad kaks Elroni rongi mõjutavad sõidugraafikut

ilmateade

loe: sport

19:09

Serviti jätkas Balti liigas võidulainel

18:38

Metsa klubi viigistas tabeli punase laternaga

18:12

VIDEO | Maksim Paskotši tegi taas Belgia tippklubi vastu skoori

17:40

Kirkeeide võttis lõpusirgel prantslannade ees esimese võidu, Ermits 17. Uuendatud

loe: kultuur

15:14

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

14:49

Karl Martin Sinijärv: hakkasin "OP-i" juhtima ilma varem saateid nägemata

13:45

Arvustus. Parim aeg elamiseks – hukkumisele määratud maailmas

11:11

Tallinnas esineb Austraalia avangard-jazz'i trio The Necks

loe: eeter

15:14

Rahvusvahelisel lühifilmide päeval näeb Eesti lühifilme nii suurel kui väiksel ekraanil

14:30

Valter Soosalu: harpedžimängijate liidu suvepäevad on üksildased

10:49

Vikerraadio pühadekavasse jagub lustakaid reportaaže ja tõsiseid mõtisklusi

10:21

Video: Alev Ström õnnitles Anu Välbat 400. "Hommik Anuga" saate puhul

Raadiouudised

20.12

Liiklejate üllatuseks mõõtsid Ida-Virumaal kiirust abipolitseinikud

20.12

Päevakaja (20.12.2025 18:00:00)

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

19.12

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

19.12

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

19.12

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

19.12

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo