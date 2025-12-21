Motoklubi Alempois liikmed jagasid lastele jõulukommi

Jõulude ootuse aeg on ka aeg head teha. Nii on motoklubid üle Eesti käinud jõulupühade eel lastele ja eakatele inimestele kommi jagamas. Pühapäeval jagasid Türi motoklubi Alempois liikmed kommipakke Türil, Taikses ja Oisus.

Motoriseeritud jõuluvanad on lahke rahvas – kingitusi jagub kõigile kohaletulnud lastele, isegi laulusalmi alati ei küsita.

Pühapäeval enne pimeduse saabumist koguneti klubi maja hoovile, sealt sõideti külgkorviga mootorrataste kolonnis Türi keskväljakule kommipakke jagama. Tänavu pakkisid motoklubi Alempois liikmed lastele jagamiseks tuhat kommikotti.

Motoklubi Alempois eestkõneleja Martin Kruus ütles, te motoklubi on komme jaganud juba 11 aastat ja kommid hangib klubi ise koos sõprade toetusega.

Motomeeste aktsiooni algataja Uno Kadakas ütles, et kuna leidus motomehi, kes tahtsid aidata ja tänu sellele läkski asi üle-Eestiliseks. Näiteks jagati komme Põhja-Pärnumaal, Tallinnas ja Türil.

"Sõidame Türi linna vahel ringi ja põhimõtteliselt saab kommipaki iga laps, kes tuleb luuletust lugema," motoklubi Alempois perenaine Merike Randmäe.

"Tore on ju lastele head teha. Seda rõõmu ja sära laste silmis on ju tore vaadata," lisas ta.