Otepääl heisati talvepealinna lipp

Otepää sai taas talvepealinnaks.
Otepää sai taas talvepealinnaks.
Pühapäeval algas talv ja Otepääl heisati taas vardasse ka talvepealinna lipp. Sombusest ilmast hoolimata leidus talvepealinnas neidki, kes vihma trotsides talverõõme nautisid.

Otepää keskväljak täitus pühapäeval inimeste ja sündmustega, et pidulikult tervitada saabunud talve.

Traditsiooniliselt sai Otepää enda kätte hoiule taas ka talvepealinna tiitli ning pidustuste saatel avati kogu talihooaeg.

Pühapäeval algas küll astronoomiline talv, kuid sellele vaatamata pole ka talvepealinnas ülemäära palju lund ja taevast sajab praegu alla vihma.

See vähenegi lumi, mis Otepääl leidus, pakkus siiski nii mõnelegi talverõõmu.

Otepää Winterplace juhataja Siim Kalda ütles, et lumi säilib kenasti. "Teadupärast juba ülehomsest on miinuskraadid ju Otepääl olemas, teeme lund juurde ja ma olen päris kindel, et märtsi lõpuni Otepääl suusatada, kelgutada, mäesuusatada saab päris kindlasti," ütles Kalda.

Ka pika ajalooga Tartu suusamartoni korraldusmeeskond usub plusskraadidest ja vihmast hoolimata, et ega see õige tali taeva jää. Sama arvavad ka ligi 2000 inimest, kes praeguseks on ennast suusamaratonile kirja pannud.

"Ma arvan, et praegu pole hullu midagi ja küll see lumi ka tuleb. 65 aasta jooksul täna on ikkagi selgelt palju rohkematel kordadel maraton toimunud kui ära jäänud ja hoolimata kliima soojenemisest ka viimase kümne aasta jooksul on neid toimumiskordi palju rohkem olnud," ütles MTÜ klubi Tartu Maratoni tegevjuht Indrek Kelk.

Otepää sai talvepealinnaks 29. korda.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

