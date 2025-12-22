Macroni sõnul ehitab Prantsusmaa uue lennukikandja

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas pühapäeval, et riik plaanib ehitada uue lennukikandja.

Programm kannab nime uue põlvkonna lennukikandja (PANG), selle eeldatav maksumus on umbes 10,25 miljardit eurot. Uus lennukikandja hakkab asendama sajandi algusest teenistuses olnud Charles de Gaulle'i, viimane peaks lõpetama tegevuse 2038. aastal.

310-meetri pikkune järgmise põlvkonna lennukikandja peaks tõstma Prantsuse mereväe võimekuse uuele tasemele, see kannaks 30 hävituslennukit.

Macron andis lennukikandja ehitamisest teada Araabia Ühendemiraatides (AÜE) asuvas Prantsuse sõjaväebaasis. AÜE on Prantsuse sõjatehnika üks peamisi ostjaid ning lähedal asuv Hormuzi väin on ülemaailmsete energiatarnete jaoks oluline veetee.

Prantsuse kaitseminister Catherine Vautrin ütles, et uus alus hakkab kandma Prantsuse sõjaväes keskset rolli. Ta kinnitas, et lennukikandja kavatsetakse võtta kasutusele 2038. aastal.