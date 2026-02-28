X!

Rootsi kinnitas Prantsuse lennukikandjat seiranud drooni Vene päritolu

uudised
Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot (alates vasakult), lennukikandja Charles De Gaulle komandör Thomas Puga, Rootsi peaminister Ulf Kristersson ja teised Rootsi valitsuse liikmed Malmö sadamasse sisenenud Prantsuse lennukikandja pardal.
Prantsuse välisminister Jean-Noël Barrot (alates vasakult), lennukikandja Charles De Gaulle komandör Thomas Puga, Rootsi peaminister Ulf Kristersson ja teised Rootsi valitsuse liikmed Malmö sadamasse sisenenud Prantsuse lennukikandja pardal. Autor/allikas: SCANPIX / TT / JOHAN NILSSON
uudised

Rootsi relvajõud teatasid reedel, et Prantsuse lennukikandja Charles de Gaulle'i lähedal lennanud droon, mille Rootsi elektrooniliste vahenditega kõrvaldas, oli tõepoolest Vene päritolu, nagu valitsus oli kahtlustanud.

"Prantsuse lennukikandja Charles de Gaulle'i visiidi ajal märkas üks Rootsi relvajõudude laevadest Vene signaalluurelaevalt õhku tõusvat drooni," seisis teates.

"Rootsi relvajõud võivad nüüd kinnitada, et Vene droon sooritas volitamata lennu," lisati viitega neljapäeval aset leidnud vahejuhtumile.

"Rootsi relvajõud saavad nüüd tehnilistele andmetele tuginedes kinnitada, et Venemaa signaalluurelaevalt Žigulevsk saadeti ilma loata välja droon. Juhtum leidis aset Prantsuse lennukikandja Charles de Gaulle lähedal Malmö visiidi ajal," kirjutas ka Rootsi kaitseminister Pål Jonson reedel sotsiaalmeedias.

"Juhtum kujutab endast Rootsi sisenemiseeskirjade ja õhuruumi rikkumist. See on muidugi tõsine ja vastutustundetu [rikkumine]. Rootsi relvajõud reageerisid kindlalt ja professionaalselt vastumeetmetega, mis drooni tegevuse katkestasid," lisas Jonson.

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot ütles juba varem reedel, et Prantsuse lennukikandja häirimine drooniga Rootsi vetes oli naeruväärne provokatsioon, eriti kui droon oli Vene päritolu.

"Kui selle intsidendi algpõhjus on tõepoolest Venemaaga seotud, saan teha sellest vaid ühe järelduse: tegemist oleks naeruväärse provokatsiooniga," ütles Barrot ajakirjanikele lennukikandjat külastades.

Ministri sõnul ei oleks droonist lennukikandjale ega selle saatelaevastikule ohtu tekkinud. Prantsuse alus oli Rootsi territoriaalvetes strateegilistel õppustel.

Rootsi armee märkas drooni Sundi väinas Malmö lähedal, kui Prantsuse lennukikandja viibis Rootsi vetes. See tõusis õhku lähedal asuvalt Vene laevalt ja suundus Prantsuse aluse poole. Rootsi kaitsejõud kinnitasid, et kasutasid selle tõrjumiseks elektroonilisi segamissüsteeme.

"Rootsi mereväe laev märkas Öresundi väinas merepatrulli käigus kahtlast drooni. Seepeale rakendasid kaitsejõud vastumeetmeid, et drooni tööd häirida. Seejärel kadus drooniga kontakt," teatasid kaitsejõud. Kaitsejõud ei öelnud, mis droonist pärast kontakti kaotamist sai.

Lennukikandja Charles de Gaulle on Prantsuse mereväe lipulaev, mis on praegu sildunud Malmö sadamas, et osaleda strateegilisel õppusel. Charles de Gaulle on maailma suurim tuumajõul liikuv lennukikandja väljaspool USA-d, selle pikkus on veidi üle 260 meetri. Laeva meeskonda kuulub tavaliselt paar tuhat sõjaväelast ning see kannab ligikaudu 30 hävituslennukit.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas väidet Vene drooni kohta ajakirjanikele täiesti absurdseks.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-STT-BNS, X

Samal teemal

hüva nõu

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:46

Rootsi kinnitas Prantsuse lennukikandjat seiranud drooni Vene päritolu

06:49

TTÜ mereteadlane: Läänemere jääkate on hakanud kiiresti vähenema

06:41

Ukraina süütas õhurünnakuga naftatöötlemistehase Lõuna-Venemaal

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Trump: USA arutab Kuuba sõbralikku ülevõtmist

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

Ida-Virumaal Kukrusel otsib vallavõim lahendust Eesti lipu valgustamiseks

27.02

ETV spordisaade, 27. veebruar

27.02

Laupäev tuleb soe ja niiske

27.02

Tartus Emajõel jäi läbi jää vajunud päästja voolu tõttu hätta

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

27.02

Sõja 1465. päev: Venemaa andis üheksas regioonis raketihäire Uuendatud

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

27.02

Kaitseväe luurekeskus: lahinguväli Ukrainas on ohtlikum kui kunagi varem

27.02

Pakistani kaitseminister kuulutas Afganistani Talibanile sõja

26.02

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

27.02

Henrik Hololei: kunagist Euroopa Liitu pole enam olemas

27.02

Läti kahtlustab kahte jaeketti kartellileppes

27.02

Pärast trammitee uuendamist kaotab Tallinn Lubja peatuse

27.02

Haridusministeerium kavatseb riiklikud õppekavad veelkord ümber teha

27.02

Paramount võitis pakkumissõja Netflixi vastu

ilmateade

loe: sport

27.02

Jalga väänanud Tass: loodetavasti ei lähe viimase kahe kuu töö kaduma

27.02

Drell: saime uimasena oma sahmakad ära, aga meid on raske peatada

27.02

ETV spordisaade, 27. veebruar

27.02

Kolmanda veerandaja mõõna seljatanud Eesti alistas MM-valiksarjas Rootsi Uuendatud

loe: kultuur

27.02

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

27.02

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

27.02

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

27.02

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

loe: eeter

27.02

Vabariigi aastapäev tõi telerite ette üle 450 000 vaataja

27.02

Juhtimiskoolitaja: isikliku tähenduseta eesmärk tekitab alati vastupanu

27.02

Ivo Tšetõrkin: Nicaragua on valge laik maailmakaardil

27.02

Loomaaed: jääkarude lemmikmaius on jäätis puuvilja ja verega

Raadiouudised

27.02

Päevakaja (27.02.2026 18:00:00)

27.02

Lääneranna uus vallavõim kavandab koolireformi tagasipööramist

27.02

Eesti Energia mullune kahjum oli põlevkiviga seotud varade suure allahindluse tõttu 83 miljonit eurot

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 15:00:00)

27.02

Eesti Panga hinnangul jätkub lähiaastatel Eestis kiire laenukasv

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 12:00:00)

27.02

Soome parlamendierakonnad leppisid kokku kulutuste vähendamises ja maksutõusudes

27.02

Saaremaa ja Hiiumaa soovivad odavamat lennupiletit

27.02

Riik soovib seadustada ohtlike patsientide kolmel moel ohjeldamise

27.02

Raadiouudised (27.02.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo