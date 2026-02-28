Rootsi kinnitas Prantsuse lennukikandjat seiranud drooni Vene päritolu

Rootsi relvajõud teatasid reedel, et Prantsuse lennukikandja Charles de Gaulle'i lähedal lennanud droon, mille Rootsi elektrooniliste vahenditega kõrvaldas, oli tõepoolest Vene päritolu, nagu valitsus oli kahtlustanud.

"Prantsuse lennukikandja Charles de Gaulle'i visiidi ajal märkas üks Rootsi relvajõudude laevadest Vene signaalluurelaevalt õhku tõusvat drooni," seisis teates.

"Rootsi relvajõud võivad nüüd kinnitada, et Vene droon sooritas volitamata lennu," lisati viitega neljapäeval aset leidnud vahejuhtumile.

"Rootsi relvajõud saavad nüüd tehnilistele andmetele tuginedes kinnitada, et Venemaa signaalluurelaevalt Žigulevsk saadeti ilma loata välja droon. Juhtum leidis aset Prantsuse lennukikandja Charles de Gaulle lähedal Malmö visiidi ajal," kirjutas ka Rootsi kaitseminister Pål Jonson reedel sotsiaalmeedias.

"Juhtum kujutab endast Rootsi sisenemiseeskirjade ja õhuruumi rikkumist. See on muidugi tõsine ja vastutustundetu [rikkumine]. Rootsi relvajõud reageerisid kindlalt ja professionaalselt vastumeetmetega, mis drooni tegevuse katkestasid," lisas Jonson.

The Swedish Armed Forces can now confirm, based on technical data, that an unauthorized drone was launched from the Russian signals intelligence vessel Zhigulevsk. The incident occurred near the French aircraft carrier Charles de Gaulle during its visit in Malmö. (1/2) pic.twitter.com/uIlfNZHUa7 — Pål Jonson (@PlJonson) February 27, 2026

Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot ütles juba varem reedel, et Prantsuse lennukikandja häirimine drooniga Rootsi vetes oli naeruväärne provokatsioon, eriti kui droon oli Vene päritolu.

"Kui selle intsidendi algpõhjus on tõepoolest Venemaaga seotud, saan teha sellest vaid ühe järelduse: tegemist oleks naeruväärse provokatsiooniga," ütles Barrot ajakirjanikele lennukikandjat külastades.

Ministri sõnul ei oleks droonist lennukikandjale ega selle saatelaevastikule ohtu tekkinud. Prantsuse alus oli Rootsi territoriaalvetes strateegilistel õppustel.

Rootsi armee märkas drooni Sundi väinas Malmö lähedal, kui Prantsuse lennukikandja viibis Rootsi vetes. See tõusis õhku lähedal asuvalt Vene laevalt ja suundus Prantsuse aluse poole. Rootsi kaitsejõud kinnitasid, et kasutasid selle tõrjumiseks elektroonilisi segamissüsteeme.

"Rootsi mereväe laev märkas Öresundi väinas merepatrulli käigus kahtlast drooni. Seepeale rakendasid kaitsejõud vastumeetmeid, et drooni tööd häirida. Seejärel kadus drooniga kontakt," teatasid kaitsejõud. Kaitsejõud ei öelnud, mis droonist pärast kontakti kaotamist sai.

Lennukikandja Charles de Gaulle on Prantsuse mereväe lipulaev, mis on praegu sildunud Malmö sadamas, et osaleda strateegilisel õppusel. Charles de Gaulle on maailma suurim tuumajõul liikuv lennukikandja väljaspool USA-d, selle pikkus on veidi üle 260 meetri. Laeva meeskonda kuulub tavaliselt paar tuhat sõjaväelast ning see kannab ligikaudu 30 hävituslennukit.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas väidet Vene drooni kohta ajakirjanikele täiesti absurdseks.